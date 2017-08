Governo economiza R$ 193 milhões com corte de 4 mil comissionados

Brasília, 31 de julho de 2017.

Na última semana, o governo federal concluiu o processo de reestruturação de cargos na máquina pública. O objetivo é enxugar o quadro de funcionários para reduzir os gastos com orçamento. De acordo com o Ministério do Planejamento, 4.184 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações foram extintos. A medida gerou uma economia de R$ 193,5 milhões aos cofres públicos. Com o corte, a quantidade de cargos comissionados é o menor da Administração Pública nos últimos doze anos, o que valoriza os servidores efetivos.

Gastos do governo federal tiveram redução

real de 7,2% no primeiro semestre

As despesas de custeio do governo federal com a administração pública tiveram redução real de 7,2% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Planejamento. Ao todo, a despesa da máquina pública chegou a R$ 9,966 bilhões no período. As reduções de gastos mais relevantes foram com materiais de consumo (-17,3%) e de energia e água (-17,3%). Também tiveram reduções reais os itens de serviços de apoio (-5,2%), comunicação e processamento de dados (-8%), locação e conservação de bens imóveis (-4,8%), locação e conservação de bens móveis (-13,8%).

Governo investe R$ 47 milhões em

obras no rio São Francisco

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) investiu nos últimos anos R$ 47 milhões na aquisição e instalação de equipamentos de captação de água e desassoreamento de canais do rio São Francisco. O investimento assegura abastecimento de água para 150 mil pessoas e garante a manutenção de 150 mil empregos em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além de evitar prejuízos anuais à produção agrícola que poderiam alcançar R$ 1,5 bilhão.

Inscrições abertas para trabalho

voluntário com refugiados

O Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) seleciona voluntários para ajudar em atividades administrativas. A colaboração inclui transcrições de áudios de entrevistas dos solicitantes de refúgios, investigações e diagnósticos dos aspectos geopolíticos de países de origem dos solicitantes. Entre os requisitos para o trabalho voluntário estão: conhecimento avançado em inglês, francês e/ou espanhol e ser graduado ou estudante de nível superior. Há preferência por universitários e graduados em Direito, Relações Internacionais, Ciências Sociais ou Políticas, Serviço Social e áreas correlatas. O interessado deve ser proativo, organizado e ter aptidão para ajudar pessoas mais vulneráveis.

Confiança dos serviços avança em julho, diz FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1 ponto em julho e chegou a 82,9 pontos, em uma escala de zero a 200. Com o avanço, houve parte da recuperação do percentual registrado no mês anterior, quando o indicador apresentou queda de 2,8 pontos. Divulgados nesta segunda-feira (31), os dados integram a Sondagem do Setor de Serviços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas.

Temer acompanha operação O Rio Quer Segurança e Paz

O presidente da República, Michel Temer, esteve no Rio de Janeiro para reunião sobre a primeira fase da Operação Segurança e Paz, que conta com cooperação das forças federais. Autorizada por decreto presidencial na última sexta-feira (28), a operação mobiliza um efetivo de 8,5 mil militares das Forças Armadas, 620 integrantes da Força Nacional de Segurança e 1,1 mil da Polícia Rodoviária Federal nas ruas e vias expressas do Rio.

