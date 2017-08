Condenado e pré-candidato, Lula fará caravana pelo nordeste

Visando a um fortalecimento partidário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciará no dia 17 de agosto uma caravana pelo Nordeste do Brasil, passando pelos nove Estados da região e por 28 municípios.

Foto: Reuters

Segundo a programação, a comitiva terá largada na Bahia e se encerrará no Maranhão, em 7 de setembro, somente seis dias antes do novo depoimento que Lula prestará ao juiz Sérgio Moro. A viagem será batizada de “Caravana da Esperança” e Lula estará acompanhado de cerca de 10 colaboradores e de líderes locais. O ex-presidente passará dois dias em cada um dosestados e rodará 3 mil quilômetros. O nordeste brasileiro é a região que o petista conta com maior apoio popular.

Lula almeja ainda fazer uma caravana na região Sul e nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, elegendo que o momento é propício para um fortalecimento partidário. “Está na hora de a gente ter um reencontro com a sociedade brasileira”, disse.

Durante os 20 dias de viagem, Lula pediu que fique acomodado em pousadas, não mais nas casas de militantes, como fazia durante a “Caravana da Cidadania” nos anos 90.

Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro devido ao caso do triplex no Guarujá, litoral de São Paulo.Ele foi acusado na Operação Lava Jato de receber propina da construtora OAS, que tinha contratos com a Petrobras. Logo após a divulgação da sentença, Lula confirmou que é pré-candidato às eleições presidenciais de 2018.

