Três Lagoas-MS: Administração Municipal convoca candidatos aprovados em concurso público

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEAD), publicou no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (1º) a Convocação 006 e a Resolução 009, ambas de 2017, que visam convocar candidatos aprovados em concurso público.

Na publicação que se refere à convocação 006, convoca a candidata Barbara Lopes de Oliveira, aprovada no Concurso Público Edital 029/2015, no cargo de Técnico em Higiene Bucal. Já a resolução 009, convoca outros 28 candidatos para preencherem 11 cargos diferentes em diversos setores da Prefeitura.

Sendo assim, a candidata Barbara Lopes de Oliveira, deve comparecer no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), localizado à Avenida Capitão Olinto Mancini, 959 – Centro para realização de exames médicos admissionais no dia 10/08/2017 das 07h às 11h ou das 13h às 17h e posterior posse no referido cargo.

Já os candidatos relacionados na resolução 009 devem comparecer ou ligar na sede do SESMT pelo contato: 3929-1130, a fim de agendar a realização dos exames médicos admissionais no período de 07 a 11 de agosto de 2017, das 07h às 11h ou das 13h às 17h.

Anexos:CONVOCAÇÃO_006-2017_-_POSSE_TEC._HIG._BUCAL_-_RECURSO_ADMINISTRATIVO.pdf (152 KB); RESOLUÇÃO_009-2017_EXAMES_ADMISSIONAIS.pdf (262 KB); 58463-sesmt.jpg (171 KB);