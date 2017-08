Três Lagoas-MS: SAMU atende provisoriamente chamadas pelo 193 dos Bombeiros

Desde o início da madrugada desta terça-feira, o telefone 192 está mudo por problemas técnicos da OI – empresa de telefonia

O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está desligado, por problemas técnicos da OI – Empresa de Telefonia, desde o início da madrugada desta terça-feira, 1º de agosto.

Logo que o problema foi constatado, a coordenação do SAMU entrou em contato com a OI, mas, por enquanto, o serviço não voltou à normalidade.

Por isso, a coordenação do SAMU orienta a população, para usar o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, no caso de necessidade de atendimento de urgência e, se for necessário, poderá também usar o telefone da Polícia Militar (190).

Tanto o Corpo de Bombeiros como a Polícia Militar possuem serviço via rádio para comunicação de urgência com o SAMU.

A equipe do SAMU acredita que o serviço de atendimento à população pelo 192 seja restabelecido nas próximas horas.