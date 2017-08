Temer comemora saques do FGTS e diz que preocupação é recuperar empregos

O presidente Michel Temer disse, em vídeo divulgado hoje (1º), que a sua principal preocupação é reduzir o desemprego no país, recuperando “os empregos perdidos”. O vídeo foi divulgado na sua conta de Twitter no final da tarde. “Tenho como preocupação central o resgate dos empregos perdidos e vou lutar por esses empregos até o último dia do meu governo”, disse.

O vídeo foi feito um dia após o término do prazo para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O presidente comemorou os resultados da iniciativa do governo de liberar o dinheiro para o trabalhador.

“Foi um sucesso. Aproximadamente R$ 43 bilhões repassados aos contribuintes, mais de 25 milhões de brasileiros beneficiados. Uma ação criativa e que deu um extraordinário resultado”, disse. “Entrava governo, saía governo e ninguém nunca pensou nisso. Nunca ninguém fez nada. Ficava aquele dinheirão parado, um dinheiro que era do trabalhador brasileiro”, completou.

O presidente ressaltou ainda que “não fez mais que sua obrigação” ao liberar o dinheiro das contas inativas. “Pensei na necessidade que cada um desses 25 milhões de trabalhadores e trabalhadores tinha em saldar suas dívidas, comprar algum bem, visitar um familiar ou poupar onde e como quisesse. Não fiz mais do que a minha obrigação. E é isso que me motiva a pensar em novas medidas para facilitar a sua vida, como essa por exemplo”.

O prazo para saque das contas inativas terminou ontem (31). A partir de hoje (1º), será preciso comprovar, nas agências da Caixa Econômica Federal, doença impeditiva à locomoção ou reclusão em regime fechado que impediu o saque no prazo.

Edição: Juliana Andrade