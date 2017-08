Álvaro Dias em pré-campanha presidencial

Depois de assinar a ficha de filiação do Podemos no lançamento nacional do partido, no dia 1º de junho, o senador Álvaro Dias (PR) já viaja pelo país para divulgar sua pré-campanha presidencial.

Aproveitando os lançamentos estaduais da nova sigla, Álvaro e a deputada Renata Abreu (SP), presidente do partido, estiveram em Natal (RN), São Luís (MA) e São Paulo, em julho e têm uma longa agenda em agosto e setembro: Belo Horizonte (MG), Santarém (PA), Goiânia (GO), Teresina (PI), Palmas (TO) e Recife (PE).

“Nossa prioridade é estar onde estão as necessidades da nossa gente. Nós temos que eleger prioridades e trabalhar de maneira direcionada. Os brasileiros não fracassaram, fracassaram os que assaltaram os cofres públicos deste país”, afirmou Álvaro Dias em Natal.

Em São Luís, Renata Abreu disse que “a mudança no Brasil acontecerá com participação. Somos nós que temos o poder de mudar o nosso país. Nós, cidadãos brasileiros, temos a obrigação de lutar por um país melhor”, concluiu. O Podemos já lançou a pré-candidatura de Maura Jorge ao governo do Maranhão.

Já em São Paulo, Álvaro Dias deu mostra de sua linha de campanha dizendo que “o povo brasileiro não aguenta mais tanta corrupção. E não nos roubarão a oportunidade de mudar o Brasil”.

