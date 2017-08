Contra o CRB, Paraná vence mais uma com Lisca e cola no G4 da Série B

O Paraná segue em evolução sob o comando do técnico Lisca, que manteve a invencibilidade na noite desta terça-feira com a goleada sobre o CRB, por 4 a 1, no estádio Durival de Britto, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Renatinho e Alemão, com dois gols cada, foram os destaques do jogo.

Sem perder sob o comando de Lisca – duas vitórias e um empate -, o Paraná chegou aos 27 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga no G4 da Série B. Por outro lado, o CRB chegou ao quarto jogo seguido sem vitória e estacionou nos 25 pontos, ficando na zona intermediária da tabela.

O primeiro tempo no Durival de Britto foi de muito estudo e poucos lances de perigo. Aos 17 minutos, Alemão acabou sendo empurrado por Diego dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Renatinho. Seis minutos depois, Neto Baiano soltou a bomba em cobrança de falta ensaiada e contou com contribuição de Richard para deixar tudo igual.

Nos acréscimos, Brock desviou contra as próprias redes uma falta cobrada por Chico, mas o assistente Alessandro Rocha de Matos não viu e marcou impedimento de dois jogadores do CRB. Após muita polêmica, o árbitro baiano Marielson Alves Silva anulou o gol do time alagoano. Um lance polêmico.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Adalberto falhou e a bola sobrou para Renatinho, que dominou e bateu na saída de Edson Kolln. O CRB sentiu demais o gol marcado e viu o Paraná criar várias oportunidades antes de marcar o terceiro.

Aos 28 minutos, Alemão recebeu na entrada da área e soltou a bomba no cantinho do goleiro, que salvou na sequência uma finalização de Robson. Nos acréscimos, Alemão acertou o ângulo de Edson Kolln e deu números finais à partida.

O Paraná volta a campo no próximo sábado, contra o Boa, às 19 horas, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Na sexta-feira, o CRB recebe o América-MG, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 19ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 4 x 1 CRB

PARANÁ – Richard; Júnior (Rayan), Maidana, Brock e Igor; Jhony (Zezinho), Leandro Vilela e Renatinho (Luiz Otávio); Minho, Robson e Alemão. Técnico: Lisca.

CRB – Edson Kolln; Marcos Martins, Adalberto, Audálio e Diego; Yuri, Danilo Pires (Tony), Edson Ratinho (Elvis) e Chico; Erick Salles (Ytalo) e Neto Baiano. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS – Renatinho (pênalti), aos 17, e Neto Baiano, aos 23 minutos do primeiro tempo. Renatinho, aos três, e Alemão, aos 28 e aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Minho, Robson e Jhony (Paraná); Diego, Edson Ratinho, Chico e Yuri (CRB).

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA).

RENDA – R$ 144.390,00.

PÚBLICO – 8.746 pagantes.

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).