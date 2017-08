J&F está em negociações avançadas para vender Vigor ao Grupo Lala, diz JBS

Em Fato Relevante, a JBS informa que sua controladora, a J&F Investimentos, está em negociações avançadas para vender a Vigor Alimentos para o mexicano Grupo Lala. A transação foi adiantada pela Coluna do Broadcast.

Se confirmada, a operação envolverá a venda do total da participação da JBS na Vigor. A J&F, controladora da Vigor, ressalta que a operação envolve inclusive a participação de 50% no capital da Itambé.

A transação precisa ser aprovada pelo conselho de administração do Grupo Lala, em reunião marcada para a próxima quinta-feira (3). Os detalhes da transação e do encontro do Conselho serão anunciados pelo Lala em conferência com investidores na sexta-feira (4). Fontes disseram que a venda deve ser concretizada por R$ 5,7 bilhões.

A venda da Vigor é a terceira a ser concretizada pelo J&F. O grupo tem buscado fazer caixa desde que os controladores e diretores fizeram uma delação premiada, no âmbito da operação Lava Jato, e se comprometeram a pagar uma multa de R$ 10,3 bilhões, em 25 anos.

O grupo já vendeu as operações de carne na América do Sul por US$ 300 milhões para o frigorífico Minerva. A Alpargatas também foi negociada por R$ 3,5 bilhões para a Cambuhy Investimentos, a Itaúsa e o fundo Brasil Warrant. Há outros ativos sendo negociados, como a Eldorado Celulose e a fabricante de produtos de higiene e limpeza Flora.