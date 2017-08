Brasil-RS só empata com o Boa e segue perto da zona de rebaixamento da Série B

O Brasil-RS voltou a atuar no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS), nesta terça-feira, mas não conseguiu mais do que um empate por 0 a 0 diante do Boa, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado deixa o time gaúcho em uma situação bastante desconfortável.

Com o empate, o time do Rio Grande do Sul foi aos 21 pontos e segue muito perto da zona de rebaixamento. Já o time mineiro chegou ao quinto jogo consecutivo sem derrotas (três empates e duas vitórias) e está no meio da tabela de classificação, com 25 pontos.

O Brasil-RS começou o jogo melhor, indo para cima do Boa desde o apito inicial. A noite só não estava boa para o atacante Cassiano, que, depois de ficar duas semanas fora, voltou a sentir dores musculares e precisou ser substituído aos 13 minutos. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 19. Itaqui arriscou de muito longe, mas exigiu uma grande defesa do goleiro Fabrício.

O time gaúcho chegou a balançar as redes aos 38 minutos, mas a arbitragem anulou o gol. Depois de cruzamento de Itaqui, Rodrigo Silva desviou e Fabrício espalmou para frente. Em posição de impedimento, Leandro Camilo concluiu, mas o lance já estava parado.

No segundo tempo, o Boa voltou com uma nova postura e dominou a posse de bola. O time mineiro, porém, não conseguiu traduzir as jogadas em gol. Aos 17 minutos, Casagrande foi lançado em velocidade na área e, de frente para o goleiro, furou e desperdiçou uma grande oportunidade.

A resposta do Brasil-RS veio aos 30 minutos. Depois de cobrança de falta de Itaqui para a área, Teco cabeceou e a bola tirou tinta da trave, mas foi para fora. A melhor chance de gol aconteceu aos 37. O Boa emendou um rápido contra-ataque. O passe chegou até Reis, que puxou para o meio e chutou forte. A bola explodiu no travessão.

O Brasil-RS ainda fez mais um gol irregular aos 42 minutos, com Marcinho completando em posição de impedimento para o fundo das redes, mas o assistente foi bem no lance.

O Brasil-RS volta a campo nesta sexta-feira, às 19h15, para enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Já o Boa recebe o Paraná no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), no sábado, às 19 horas. As partidas serão válidas pela 19.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 0 x 0 BOA

BRASIL-RS – Marcelo Pitol; Éder Sciola, Teco, Leandro Camilo e Breno; Itaqui, João Afonso e Wagner (Misael); Marcinho, Cassiano (Juninho) e Rodrigo Silva (William Ribeiro). Técnico: Clemer.

BOA – Fabrício; Ruan, Caíque, Júlio Santos e Paulinho; Escobar, Diones e Eduardinho (Wesley); Thaciano (Radamés), Reis (Felippe Mateus) e Casagrande. Técnico: Nedo Xavier.

CARTÕES AMARELOS – Wagner (Brasil-RS); Júlio Santos, Ruan e Paulinho (Boa).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).