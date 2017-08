Pesquisa de Dia dos Pais

FECOMERCIO/MS

COORDENAÇÃO DA PESQUISA

Daniela Teixeira Dias – IPF/MS

Rodrigo Maia Marcelo Pirani – SEBRAE/MS

Equipe Técnica – Apoio

Anderson Assis Costa – IPF/MS

Leandro Lins – Ótima Consultoria/MS

DIA DOS PAIS Em 2017, o dia dos pais será comemorado no dia 13 de agosto. Tal comemoração reflete um momento de agradecimento, fortalecimento dos laços familiares e de demonstração de carinho aos pais. Há diversas histórias e uma delas diz que a comemoração iniciou-se há aproximadamente 4.000 anos na Babilônia. Em uma versão mais moderna, há indícios de que tenha surgido como uma homenagem de Sonora Smart a seu pai, William Smart, um veterano americano da guerra civil. Fonte: Dias Feriados, 2017.

1. INTRODUÇÃO

Esta é a quarta pesquisa sazonal do ano de 2017 e marca o início das comemorações e compra de presentes do segundo semestre do ano. A pesquisa do dia dos pais teve como objetivo avaliar as intenções de consumo e de comemoração dos residentes de Três Lagoas. Isto porque cada vez mais entender o comportamento dos consumidores perante datas comemorativas pode funcionar como auxílio e embasamento as tomadas de decisões empresariais, a partir do qual são possíveis o desenvolvimento de estratégias, de modo a atender os gostos, preferências e necessidades dos potenciais clientes.

No que tange a estratégias, há potenciais segmentos que tenderão a serem movimentados em decorrência da data, dentre eles estão: supermercados, hipermercados, mercados e conveniências; doçarias e chocolatarias; restaurantes; lojas de vestuário e calçados; perfumarias.

De modo a atender ao objetivo proposto, foram aplicados somente em Três Lagoas 263 questionários, que contribuíram para as 2.153 abordagens em Mato Grosso do Sul, de 13 a 21 de julho, considerando um nível de confiança de 95% e margens de erro que variaram entre 5% e 8% (Quadro 1). Cabe ressaltar que essas variações das margens de erro foram necessárias diante da restrição de aplicações de questionários próximas a uma amostra de 2.000.

Desde a pesquisa de páscoa de 2017, houve uma atualização metodológica acerca da população dos municípios e que se estendeu por esta pesquisa de dia dos pais. Isso ocorreu para que se pudesse chegar a uma informação mais próxima da realidade, conforme dados do IBGE para o ano de 2016.

Quadro 1: Detalhamento da população, margem de erro e amostra por município.

Município Amostra População População ocupada Margem de erro aproximada Aparecida do Taboado 127 24.745 7.367 9% Aquidauana/Anastácio 193 72.175 8.369 7% Campo Grande 264 786.797 307.936 6% Chapadão do Sul 125 21.685 4.726 9% Corumbá/Ladário 199 131.522 19.926 7% Dourados 264 215.486 69.756 6% Naviraí 193 52.367 13.135 7% Nova Andradina 206 51.764 11.281 7% Ponta Porã 194 88.164 12.939 7% São Gabriel do Oeste 125 25.443 7.527 9% Três Lagoas 263 115.561 36.503 6% Mato Grosso do Sul – pelos municípios selecionados 2.153 1.585.709 499.465 De 5% a 8%

Fonte: IBGE, 2016.

De forma a facilitar o entendimento desta pesquisa, os resultados foram estruturados em três partes: perfil dos pesquisados; intenção de consumo; intenção de comemoração. A partir do qual foi possível identificar os gastos com presentes e comemorações, os elementos levados em consideração perante a compra, os principais locais para a realização dessas compras, bem como as possibilidades de comemoração.

2. PERFIL DOS PESQUISADOS

De modo, a captar as peculiaridades do comportamento masculino e feminino perante as intenções de compras e de comemoração, praticamente a mesma quantidade de questionários foram aplicados para ambos sexos. A partir do qual, verificou-se que dentre os abordados, 33,84% possuíam de 41 a 55 anos, 41,83% tinham o ensino médio completo, 30,04% detinham uma renda de 1 a 3 salários mínimos e 49,43% avaliaram a situação econômico-financeira para o dia dos pais como igual ao ano passado.

Gênero

Faixa Etária

Grau de Escolaridade

Renda

Avaliação da Situação Econômico-financeira

3. INTENÇÕES DE CONSUMO

Dentre os abordados, 50,19% admitiram que comprarão presentes para o dia dos pais. Destacaram-se entre os presentes: artigos do vestuário (41,03%), carteiras/cinto (14,74%) e perfumes (12,82%). No que se refere ao local de compra, as lojas do centro foram a preferência de 70,90%. Para 66,91% o momento da compra ocorrerá na semana da data comemorativa. Daqueles que não participarão (49,81%), o principal motivo está atrelado ao fato de não comemorarem o dia dos pais (62,25%).

Pretende comprar presentes para o dia dos pais?

Caso não vá comprar, qual o motivo?

Caso sim, o que comprará?

Pretensões de Gastos

Locais para Compras

Quando Comprará?

Forma de Pagamento

Obs.: Para aqueles que parcelarão suas compras, a maioria (50%) fará em 2 vezes.

Fará Pesquisa de Preço?

Elementos Levados em Consideração Durante a Compra

4. INTENÇÕES DE COMEMORAÇÃO

No que se refere a comemoração, 38,78% dos participantes da pesquisa admitiram que participarão de comemoração do dia dos pais. Desses gastos, 53,22% tenderão a ocorrer com alimentação em casa e 37,43% com bebidas. Para tanto os gastos para 22,68% variarão entre R$151,00 a R$200,00.

Participará de Comemoração?

Com o que Gastará na Comemoração?

De quanto será o Gasto?

Gastos com Passeio

Gastos com Restaurantes

Gastos com Alimentação em Casa

Gastos com Bebidas em Casa

5. TENDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Estima-se que o dia dos pais de 2017 possa movimentar R$7,18 milhões na economia de Três Lagoas. Desses, 44,85% destinados a comemoração (R$3,22 milhões) e 55,15% a presentes (R$3,96 milhões). No que se referem aos presentes, as preferências no momento da compra se voltarão aos artigos do vestuário, calçados, carteiras e cintos.

Na comparação ao ano passado, poderá haver queda na receita total gerada pela venda de presentes, isto porque o valor médio do presente passou de R$146,00 para R$137,00 e o número de pessoas que irão as compras, de 63,5% para 50%.

Sobre a comemoração, percebeu-se que esta será mais “caseira”, uma vez que 90,65% a farão em casa. De modo que do gasto com comemoração, 53,22% se voltarão a alimentação e 37,43% a bebidas. Para tanto o gasto médio será de R$148,00.

Como parcela significativa da população de Três Lagoas realizará sua comemoração em casa, há oportunidades de maior dinamismo aos supermercados e similares e, de restaurantes que trabalhem com “delivery”

Quadro 2: Resumo comparativo dos resultados das intenções de consumo e de gastos com presentes para o dia dos pais.

2017 2016 Cidades % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$ mil) Valor Médio do Presente (R$) % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$ mil) Valor Médio do Presente (R$) Aparecida do Taboado 57 690 105 82 828 84 Aquidauana/Anastácio 54 1.635 94 48 1.168 122 Campo Grande 52 18.473 97 40,6 15.938 98 Chapadão do Sul 38 415 112 24 343 130 Corumbá/Ladário 56 3.945 119 62,5 3.879 148 Dourados 44 6.326 135 57,5 6.508 116 Naviraí 66 1.709 107 37,5 765 93 Nova Andradina 39 1.482 147 54 1.466 118 Ponta Porã 53 2.400 111 51 2.005 97 São Gabriel do Oeste 42 731 138 55 774 128 Três Lagoas 50 3.963 137 63,5 6.006 146 Mato Grosso do Sul 50 79.245 124 51 75.486 118

Fonte e elaboração: IPF/MS. Obs.: São apenas estimativas, considerando a atualização da população ocupada.

Quadro 3: Resumo das intenções de comemoração para o dia dos pais.

Cidades % de consumidores que irão às compras Valor Estimado em Compras (R$ mil) Valor Médio do Presente (R$) Aparecida do Taboado 65 902 120 Aquidauana/Anastácio 59 1.585 81 Campo Grande 29 14.864 145 Chapadão do Sul 51 974 188 Corumbá/Ladário 50 4.620 160 Dourados 49 6.228 135 Naviraí 54 1.877 139 Nova Andradina 47 1.475 133 Ponta Porã 43 2.829 166 São Gabriel do Oeste 50 752 125 Três Lagoas 39 3.223 148 Mato Grosso do Sul 47 73.961 141

Fonte e elaboração: IPF/MS. Obs.: São apenas estimativas, considerando a atualização da população ocupada.

Quadro 4: Gastos médios em Três Lagoas por item de comemoração.

COMEMORAÇÃO R$ Passeio 158,33 Restaurante 237,50 Viagem 267,65 Alimentação em casa 113,79 Bebidas 42,19

Fonte e elaboração: IPF/MS. Obs.: São apenas estimativas, considerando a atualização da população ocupada.