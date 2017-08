Com economia do duodécimo, vereadores repassam R$ 100 mil para Festa do Folclore

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, participou da sessão de reabertura da Câmara Municipal neste segundo semestre que aconteceu nesta terça-feira, 01 de agosto. Durante a Sessão, o Prefeito recebeu um cheque simbólico referente à devolução de R$ 100.000,00, (Cem mil reais) referente à economia do duodécimo do primeiro semestre do ano de 2017 realizado pela Câmara Municipal.

O duodécimo é o valor constitucional que o Poder Executivo repassa para a Câmara de Vereadores para custear as despesas do Poder Legislativo. O recurso, conforme acordado com os vereadores, será usado na realização da 29ª Festa do Folclore, que acontecerá de 09 a 13 de setembro.

“Três Lagoas agradece a colaboração da Câmara para a Festa do Folclore que retorna depois de três anos em um novo espaço. Essa ajuda é muito bem vinda e dará um outro brilho ao evento. O Poder Executivo e Legislativo estão trabalhando unidos pelo desenvolvimento de Três Lagoas, assim como instituições sociais como a Associação Comercial, o Sindivarejo, o Sindicato dos empregados no Comércio, todos empenhados na organização e realização da Festa que já é um sucesso”, comemorou o Prefeito.