CAPS-AD do Governo de Andradina realiza treinamento na Delegacia Seccional

Legenda: CAPS-AD Regional (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas) passa por capacitação

A equipe do CAPS-AD Regional (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas) ligado à Secretaria de Saúde e Higiene Pública do Governo de Andradina realizou treinamento junto Delegacia Seccional, na última semana.

Após solicitação da coordenação do CAPS-AD Regional ao Delegado Titular da Seccional de Andradina, Dr. José Astolfo Jr., uma equipe do CAPS realizou visita técnica para integração dos conhecimentos teóricos e práticos sobre as substâncias psicoativas.

Durante a visita, os profissionais do CAPS-AD foram recepcionados por Astolfo e logo em seguida a reunião aconteceu com o Dr. Vinícius Scolanzi que apresentou algumas substâncias psicoativas e esclarecendo os questionamentos da equipe.

A coordenadora do CAPS-AD, Elisangela do Nascimento Rodrigues, destacou a importância dos conhecimentos adquiridos no encontro. “Agradeço a toda equipe da Delegacia Seccional pela disponibilidade e parceria nesta qualificação de nossos profissionais”.

Atualmente o CAPS-AD conta com aproximadamente 1.740 pacientes, sendo estes, além de Andradina, das seguintes cidades: Castilho, Guaraçaí, Pereira Barreto, Murutinga do Sul, Lavínia, Nova Independência, Mirandópolis, Sud Mennucci e Itapura.

A unidade do Governo de Andradina busca a prática da reabilitação psicossocial a fim de reintegrar e reinserir o paciente em seu contexto social, trabalhando principalmente com a prevenção e gerenciamento dos recursos sociais destinados aos dependentes químicos.

Segundo explica a coordenadora o modelo de atendimento é através de produção de projetos terapêuticos interdisciplinares que cuidem do indivíduo de forma ampliada e integral, através de ações territoriais de inclusão social e reconstrução do cotidiano vivenciado pelos usuários.

O CAPS-AD tem uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, clínico geral, enfermeira, auxiliares de enfermagem, psicóloga, terapeuta ocupacional, artesã e assistente social, entre outros.

