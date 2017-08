Circuito Touro Angus Registrado começa por Rio Grande 

Rio Grande é o município gaúcho que dará a largada no Circuito Touro Angus Registrado, iniciativa da Associação Brasileira de Angus que busca levar informações a produtores de diferentes regiões do país. Na próxima terça-feira (8/8), às 19h, o gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato, ministrará palestra na sede do Sindicato Rural de Rio Grande sobre o uso de reprodutores marcados como fator de melhoramento genético dos rebanhos e agregação de valor às propriedades. Na ocasião, o consultor técnico de ruminantes da Elanco Saúde Animal, Ulisses Ribeiro, falará também sobre o controle eficiente do carrapato, parasita responsável pelo maior índice de perda na pecuária brasileira.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Rio Grande , Ronaldo Zechlinski, a raça é a que predomina na região. “O Touro Angus Registrado é a certeza do produtor de que o animal é melhorador e agregador ao rebanho”, afirma. Zechlinski também destaca a importância do crivo dos inspetores técnicos da Angus nesse processo, que, segundo ele, é essencial. “O uso desses animais é a garantia de que a próxima geração vai ser melhor que a anterior.”

O Circuito é um projeto que visa percorrer cidades do Brasil para apresentar aos produtores rurais as características e vantagens do Programa Touro Angus Registrado, que fomenta o uso de gado registrado nos campos brasileiros. Essa edição também terá apresentações em Bagé (9/8), Livramento (10/8, Alegrete, São Francisco de Assis (15/8) e São Borja (16/8).

Porque usar Touro Angus Registrado:

– Touro Registrado tem origem genética certa e provém de animais superiores.

– O registro é a certeza que o reprodutor dará origem a um rebanho genuinamente Angus, produzindo descendentes que exprimam tudo aquilo que o investidor e o mercado desejam desse animal.

– Significa que o animal passou pelo crivo do corpo técnico da Associação Brasileira de Angus.

Touro Registrado é sinônimo de novilhos mais valorizados, de animais carniceiros, e de um rebanho uniforme.

– Usar Touro Angus Registrado é o caminho para maior produtividade. Os pecuaristas que alcançam os maiores escores de bonificação no programa Carne Angus Certificada são os mesmos que não abrem mão de usar o Touro Angus Registrado.

– Um touro registrado tem condições de perpetuar sua genética no rebanho. Além de gerar filhos igualmente superiores, pode ter suas qualidades perpetuadas quando o criador retiver as fêmeas como ventres de reposição. Ou seja, o Touro Angus Registrado valoriza o plantel.

Touro registrado já é bom. Touro dupla marca (PP ou CACA) é melhor ainda, pois significa que ele está na faixa dos 30% superiores da sua geração.

– Touro registrado é a garantia de que esse animal atingiu o peso e a circunferência escrotal condizentes com a idade porque ele só recebe o registro com a conferência desses dados. Peso indica capacidade de produção de carne, circunferência escrotal está relacionada à fertilidade e capacidade de cobertura.