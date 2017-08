Pré-estreia do filme “Malasartes” no Iguatemi São Paulo

Seguem imagens da pré-estreia “Malasartes”, que aconteceu ontem à noite no Iguatemi São Paulo.

Presença de diversos atores, como Julio Andrade, Vera Holtz, Leandro Hassum, entre outros.

Algumas imagens anexas e todas no link: http://we.tl/Yk8VhfNBtZ

Crédito: Lu Prezia.

Sinopse: Vivendo no interior do Brasil, o jovem Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa) é um malandro. Com a sua lábia, ele consegue pregar peças em comerciantes e se aproveitar da boa vontade alheia. No entanto, sua incrível esperteza será colocada à prova pela Morte, a ceifadora de almas. Filme com Isis Valverde, Julio Andrade, Vera Holtz, Leandro Hassum, Augusto Madeira e Milhem Cortaz.

Andrea Milanez