Reunião do PPA em Garcias é marcada por grande participação dos moradores

Educação, Saúde e transporte centralizaram as discussões.

Garcias é um dos distritos de Três Lagoas e está localizada a cerca de 69km do Centro da Cidade. Os moradores da região tiveram nesta terça-feira (1) um momento muito importante para o destino do local. Lá, foi realizada a audiência pública da elaboração do Plano Plurianual que teve como sede a Escola Prof. Elma Garcia Lata Batista.

Com uma participação ativa, os moradores compareceram em peso e reivindicaram sobre diversos pontos de interesse da população lá vivem. O local escolhido atende um cronograma preestabelecido que mapeou quatro pontos da sede do município, os dois maiores distritos (Garcia e Arapuá).

O evento contou com a exposição técnica por parte dos servidores públicos Juliana Peteck (SEGOV), Cristóvão Henrique (SEDECT), Adriano Kawahata (SEINTRA), Stéfani Alves (SEMEA), Rosimane Custódio (Habitação), Valdecir Sanches (SEJUVEL), Ângela Brito (SEMEC, Lidiane Ferreira (SAS), Rosalba (SMS). O PPA foi apresentado por Neide Aparecida, do Instituto Polis, que faz o apoio à elaboração do Plano. O secretário Leandro Dias (SEJUVEL) também esteve presente.

A dona Maria José, de 67 anos, nasceu no Distrito e sua principal preocupação é com a permanência da Escola Municipal Elma Garcia Lata Batista. “Estudei nessa escola e vi a geração dos meus filhos e netos estudando neste local, também nos preocupamos com os funcionários”, disse a senhora, temendo o fechamento da escola. No entanto, essa possibilidade foi rechaçada pela representante da SEMEC. “Enquanto houver alunos, haverá escola”, explicou Ângela Brito, Diretora Educacional e Pedagógica.

Mariano Carlos cobra soluções odontológicas. “Precisamos de um dentista que atenda os nossos moradores”, sugeriu o zelador. Transporte e Saúde também foram alvos da reivindicação dos moradores que se demonstraram grande satisfação pela reunião que deu voz aos moradores de Garcias.

Nesta quarta-feira (2) a audiência será realizada na Paróquia Santa Luzia, na Rua Angelina Tebet, 530 bairro Santa Luzia, às 18h. Além da contribuição presencial com o PPA, é possível que cada cidadão envie sugestões construtivas pela página oficial do PPA localizada dentro do site oficial da Prefeitura: http://www.treslagoas.ms.gov.br/cidadao/ppa-tres-lagoas/53.

Galeria de Imagens: Divulgação