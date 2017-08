UGT completa dez anos de ações sindicais em fase crítica do País 

Os dez anos da União Geral dos Trabalhadores – UGT será comemorado em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 7 de agosto de 2017 (segunda-feira), às 10h. Uma central sindical que incorpora três conceitos básicos que formam o seu tripé de sustentação: cidadão, ético e inovador com a quebra de paradigmas assumindo um papel transformador na defesa da justiça social e do trabalho decente.

Tendo a pluralidade como uma de suas características marcantes tem como posicionamento ideológico em suas ações: o lado do trabalhador. O resultado dessa postura é o crescimento da Central, que, com tão pouco tempo de existência, desde 2007, já se consolidou como a segunda maior central do País, com mais de 1.336 entidades sindicais filiadas, representando mais de 10 milhões de trabalhadores brasileiros.

A UGT foi a central que trouxe à tona a questão do trabalhador rural, dos pescadores artesanais, a questão indígena e outros setores marginalizados para o centro de debates, dando a esses segmentos a visibilidade que há muito ansiavam.

Foi a primeira a gritar contra juros abusivos dos cartões de crédito, alertar sobre os problemas com chumbo em Santo Amaro da Purificação, contra o uso indiscriminado de agrotóxicos, entre outras campanhas. A Central inovou também ao lançar o ‘1º de Maio temático’, prestando homenagem, a importantes figuras do cenário nacional, como Luiz Gonzaga, Ayrton Senna, Pelé, entre outros.

“Completar dez anos em meio a uma das maiores crises políticas que o País enfrenta, com o governo tentando empurrar reformas que atingem diretamente o trabalhador, só reforça a necessidade de a UGT continuar sua luta”, afirma Ricardo Patah, presidente nacional da UGT.

Data: 07/08/2017

Horário: 10h

Local: Assembleia Legislativa (Palácio 9 de Julho)

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera/SP

Assessoria de Imprensa

(11) 2111-1762 / 1763

Mauro Ramos, assessor de imprensa da UGT

(11) 9 8141-4713 / 9 9173-0558

Ricardo Patah, presidente nacional da UGT

(11) 9 9490-9438

www.ugt.org.br