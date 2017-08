Ministros da Indústria dos Brics assinam plano de cooperação industrial

O plano de ação visa o aprofundamento da cooperação industrial entre os Brics Foto: Unido/ONU

Um plano de ação conjunta para aprofundamento da cooperação industrial entre os países que formam os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) foi assinado hoje (2) durante a reunião dos ministros da Indústria do bloco realizada em Hanghzou, na China. A informação é da ONU News.

A iniciativa, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) e dos Brics, quer promover mais desenvolvimento através do intercâmbio industrial e abrange um plano de ação de nove pontos. O objetivo é fortalecer a cooperação entre empresas de pequeno e médio portes que funcionam nesses países.

Este é o segundo encontro dos ministros da Indústria do bloco dos cinco países emergentes. Sob o tema Nova Revolução Industrial, Oportunidades e Desafios na Manufatura, o encontro está sendo realizado antes da próxima reunião de cúpula dos Brics, marcada para os dias 3 a 5 de setembro em Fujian, na China.

Globalização e sustentabilidade

O diretor da Unido, Li Yong, afirmou que essa agência da ONU é um parceiro eficiente e com quem se pode contar. Para ele, a Unido quer entender as realidades da globalização e como melhor gerenciar o novo quadro internacional com governos e outros parceiros na área de cooperação.

Li Yong afirmou ainda que uma melhor compreensão da nova revolução industrial ajudará a aliviar os seus possíveis impactos negativos, especialmente em países em desenvolvimento. A Unido tem como meta promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo e quer com esse projeto fortalecer a integração das economias dos Brics.