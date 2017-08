Bahia recebe o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo

Encontro Nacional de Empresas Juniores acontece entre 16 e 19 de agosto em Porto Seguro

Entre os dias 16 e 19 de agosto, Porto Seguro (BA) receberá o 24º Encontro Nacional das Empresas Juniores (ENEJ). Com o tema “Nós: Aqui e agora”, o objetivo do evento é unir empresários juniores de diferentes estados e representantes de grandes empresas para trocar experiências, aprender e discutir sobre a atuação do Movimento Empresa Júnior na sociedade.

Realizado pela Brasil Júnior, instância que representa Empresas Juniores brasileiras, e organizado pela Federação das empresas juniores do estado da Bahia (UNIJr-BA), o evento retorna ao Estado pela quarta vez. “O objetivo do ENEJ 2017 é inspirar, capacitar e conectar os estudantes universitários de todo País, além de contribuir diretamente com a educação empreendedora brasileira e tornar os jovens mais conscientes do papel que eles possuem de transformar nosso País em um lugar melhor”, diz Andrei Golfeto, presidente da Brasil Júnior.

Durante os quatro dias de programação, os cerca de 4.000 empresários juniores terão acesso a palestras, workshops e cases, além de participar de rodas de discussão e minicursos com grandes nomes. Entre o rol de palestrantes estão Luiza Trajano, fundadora da rede de lojas de varejo Magazine Luiza, o jornalista Caco Barcellos e Vicente Falconi, especialista em gestão que atuou em empresas como Ambev e Votorantim. Os organizadores estimam que o ENEJ irá movimentar cerca de 280 mil reais para a economia local.

”O ENEJ vai fortalecer o empreendedorismo na Bahia, além de impactar a economia do Estado e contribuir para que os jovens sejam a mudança que o país precisa. Mais que isso, o evento criará um ambiente favorável para o desenvolvimento de talentos e negócios locais, com empresas melhores, educação melhor e mais oportunidade na prestação de serviços pelas empresas juniores”, diz Alanna Marzola, presidente da UNIJr-BA. Os empresários juniores de todo o Brasil que quiserem participar do encontro podem se inscrever no site oficial do ENEJ.

Atualmente, o Movimento Empresa Júnior conta com mais de 490 empresas juniores e cerca de 16 mil empresários juniores em 113 universidades, que colocam em prática os aprendizados da universidade junto a micro e pequenas empresas, sob a supervisão de professores renomados, em mais de 100 áreas. Em 2016, o Movimento Empresa Júnior movimentou cerca de 11 milhões de reais na economia brasileira.

Acontece no ENEJ

A Eureca!, consultoria especializada em conectar a energia jovem com o mundo do trabalho, terá um stand exclusivo no evento para desenvolver os estudantes, e aproximá-los ainda mais das experiências propostas pela empresa. Entre as atividades do stand, o destaque é para o “Papo Reto” – bate-papos mais próximos com os grandes líderes que estarão nos palcos do evento. Por dia, acontecerão três edições do “Papo Reto”, para 12 jovens cada – impactando diretamente mais de 100 jovens ao final dos três dias de evento. Para se inscrever, o jovem deverá participar de mini desafios – que incluem visitas em outros stands – e garantir uma senha, que será trocada no Stand da Eureca pelo ingresso para o bate-papo.

“Jannete Xavier”