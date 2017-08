POUPANÇA DA CAIXA APRESENTA CAPTAÇÃO LÍQUIDA DE R$ 721,2 MILHÕES NO ANO

A Caixa Econômica Federal fechou julho de 2017 com captação líquida positiva de depósitos de poupança no valor de 721,2 milhões, no acumulado do ano. Os números da CAIXA destacam-se no mercado de poupança. Segundo divulgação do Banco Central, o mercado somatório de todos os bancos registrou, no acumulado de 2017 (até o dia 26/07/17), captação líquida negativa de R$ 12,4 bilhões. Em julho, a CAIXA também ampliou sua participação no mercado, com share de 38,37%. Para o vice-presidente de Produtos de Varejo da CAIXA, Fábio Lenza, o bom desempenho da poupança é atribuído à redução da taxa básica de juros e à tradição da poupança da CAIXA. “A redução da Selic, atrelada à confiança da população na marca, aumenta a atratividade do produto frente a outros investimentos”, argumenta Lenza. Atratividade:

Comparativamente, a poupança já demonstrou, no último mês, rentabilidade líquida superior a de Fundos de Investimento e CDB. A redução da taxa básica de juros, que alcançou o patamar de 9,25%, torna o rendimento apresentado pela poupança um atrativo. Os Fundos de Renda Fixa e CDB possuem incidência de Imposto de Renda e Taxa de Administração, sendo esta última exclusiva aos Fundos de Investimento. Veja a comparação abaixo para uma aplicação de R$ 5.000, por 30 dias: Simplicidade e liquidez imediata:

Além de oferecer isenção de imposto de renda e não cobrar taxa de administração, a poupança também se destaca frente a outras aplicações pela simplicidade, segurança e liquidez imediata o resgate pode ser feito a qualquer tempo. Os rendimentos são creditados mensalmente, na data de aniversário de depósito. Correntistas da CAIXA não precisam abrir uma nova conta para começar a aplicar. Com a poupança integrada, podem realizar aplicações e resgates a partir da própria conta-corrente. O cliente só precisa fazer a transferência para que o dinheiro comece a render. As aplicações e resgates na poupança integrada podem ser feitas pelo internet banking, pelo aplicativo CAIXA, nos terminais de autoatendimento e nas agências do banco. Informações sobre abertura de conta Poupança na CAIXA estão disponíveis no site da CAIXA, no endereço http://www.caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/poupanca/Paginas/default.aspx 02/08/2017

