Cineclube UFGD exibirá “Soy Cuba – O mamute siberiano” neste sábado

O documentário brasileiro “Soy Cuba – O mamute siberiano” será exibido neste próximo sábado (05/08) na sessão do Cineclube UFGD, às 17 horas no cineauditório da Unidade I (Rua João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso). A sessão é aberta ao público.

No início dos anos 60 o diretor soviético Mikhail Kalatozov, juntamente com uma equipe de 200 pessoas, rodou em Cuba a superprodução “Soy Cuba”. A intenção original era que o filme fosse uma poderosa arma de divulgação sobre a revolução cubana, mas ele terminou sendo ignorado após sua estréia em Havana e em Moscou. O filme ficou então desconhecido para o ocidente até a década de 90, quando foi descoberto pelos diretores Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. O documentário apresenta depoimentos dos atores e técnicos sobreviventes de “Soy Cuba”, mostrando o contraste entre as culturas cubana e eslava.

O documentário dirigido por Vicente Ferraz e foi vencedor de mais de 10 prêmios internacionais, além disso, é um dos documentários brasileiro mais vendido no mundo.

“Soy Cuba” faz parte da programação do mês de agosto do Cineclube UFGD com filmes nacionais.

Confira o trailer em: https://www.youtube.com/watch?v=SChhY0auEdI

INSCRIÇÕES

Para quem deseja participar toda semana do Cineclube UFGD e receber certificado de atividade de extensão, o projeto informa que as inscrições são permanentes e feitas através da lista de presença de cada sessão. Além disso, quem quiser participar também das sessões do Cineclube realizadas na Unidade 2 (sala 07 da FACALE), toda quinta-feira, às 16h, pelo Grupo de Estudos InterArtes.

