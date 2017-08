Aprenda a preparar um fondue de queijo assistindo a um vídeo de apenas 1 minuto

Idealizada pela rede Água Doce Sabores do Brasil, a fanpage Doce Minuto traz, semanalmente, vídeos curtinhos com receitas pedidas por internautas que frequentam as mais de 90 casas espalhadas pelo Brasil

São Paulo, 2 de agosto de 2017 – Fondue de queijo é a cara do inverno, certo? É por isso que a fanpage Doce Minuto, idealizada pela rede de restaurantes Água Doce – Sabores do Brasil, compartilhou a receita por meio de um vídeo de apenas 1 minuto. O endereço da fanpage é @doceminuto.aguadoce .

Os ingredientes são:

– 100 gramas de iogurte natural;

– 2 colheres de sopa de mostarda;

– 200 gramas de queijo mussarela;

– 100 gramas de requeijão;

– 100 gramas de queijo coalho;

– 100 ml de leite;

– Orégano a gosto.

Como preparar:

Numa panela, coloque o leite, a mussarela, o iogurte, o requeijão e o queijo coalho. Leve ao fogo mexendo sempre, até obter uma consistência não muito mole para não escorrer. Desligue o fogo e coloque a mistura num recipiente de fondue. Acrescente a mostarda, misture bem, e finalize com o orégano a gosto.

Acompanhamentos e rendimento do prato:

Cenoura, pão italiano, torrada, salsicha, brócolis e tomate cereja são bons acompanhamentos para o fondue de queijo. Esta receita rende quatro porções.

Conhecendo o Doce Minuto

A rede Água Doce Sabores do Brasil conta com mais de 90 casas espalhadas pelo Brasil que oferecem o que a gastronomia tem de melhor. Nas redes sociais, internautas – também clientes – sempre pediam receitas das delícias que constam no cardápio. “

“Como somos uma rede de franquias, manter o padrão de nossos pratos é o segredo do negócio. Não divulgamos o preparo do que é servido em nossas casas. Porém, nada nos impede de criar receitas exclusivas para agradar os clientes”, explica Júlio Bertolucci, Diretor de Expansão da Água Doce.

Foi por isso que a rede criou a fanpage Doce Minuto, no Facebook – que pode ser acessada pelo endereço @doceminuto.aguadoce . Semanalmente, é postado um novo vídeo de 1 minuto com uma receita. “Procuramos criar coquetéis com e sem álcool, que são os mais pedidos pelos nossos clientes, molhos e outros pratos simples e deliciosos”, diz o Diretor. “Vale curtir, compartilhar e preparar as receitas especialmente selecionadas pela nossa equipe de Nutrição”.

Sobre a Água Doce

Uma explosão de sabor. Assim pode ser definido, em poucas palavras, o cardápio da Água Doce Sabores do Brasil, rede que marca presença em todas as regiões brasileiras com mais de 90 casas. Traz uma seleção de porções, pratos, saladas, lanches, sobremesas e bebidas com ou sem álcool que agrada paladares variados – e também aqueles que adoram uma porção bem farta, para degustar à vontade!

Tarefa árdua é destacar o que e mais gostoso. Entre as porções, vale apostar na Carne de Sol com Mandioca (carne de sol acebolada acompanhada de mandioca); no Filé Mignon com Requeijão (cubos de filé mignon com cebola, coberto, com requeijão, e acompanhados de pão de alho) e nas Iscas de Frango ou de Suíno (esta vem acompanhada de molho de goiabada picante). Igualmente deliciosos são os bolinhos de bacalhau e calabresa com queijo. E, se preferir um lanche, anote duas sugestões: Carne e Queijo (pão Frances, filé mignon e queijo mussarela, servidos com batata frita e vinagrete) ou Frango e Queijo (pão francês, filé de frango e queijo mussarela, também acompanhados de batata frita e vinagrete).

Gosta de salada? Delicie-se com a Salada Gaúcha, composta por alface, cenoura, bacon, maionese, palmito e batata palha. A Salada Fria é igualmente rica e combina alface, tomate, palmito, salame, mussarela, provolone, azeitonas pretas e verdes.

Na hora da fome, nada melhor do que um Suíno ao Molho Especial (filé mignon suíno cortado em cubos, coberto por um saboroso molho especial e servido com arroz branco); o Filé à Realeza de Frango e Mignon (filé de frango ou mignon, queijo, tomate, manjericão e cebola acompanhado de arroz branco) ou o Picadinho Agua Doce (iscas de alcatra, bacon, queijo coalho acompanhados de arroz branco e farofa com alho).

E como uma sobremesa é sempre bem-vinda, não há quem se arrependa ao provar a Delícia Gelada (sorvete de creme, goiabada, creme de leite e chantili), o Creme de Papaia com Cassis ou o Petit Gateau).

Para acompanhar estes pratos, saladas ou porções, tem sucos, refrigerantes, as melhores cachaças do Brasil, vinho, batidas e coquetéis.

Sucos são uma excelente pedida. Tanto o Fitness (água de coco, abacaxi, gengibre, couve e limão) como o Abacaxi com Gengibre fazem sucesso. Laranja com Coco e Morango com Kiwi não ficam atrás!

Entre as batidas e coquetéis – preparadas com cachaça, vinho, saquê ou vodka – Maria Bonita merece destaque (cachaça, licor, leite condensado, leite de coco, suco de abacaxi e mel ) assim como o Tanqueray Tonic, preparado com gin, limão siciliano e manjericão. Se gosta de morango, a melhor pedida é o Morango Senses, que reúne, além da fruta, vodka e St. Remy.

Há um trio de drinks que não pode ser esquecido pois tem a cara do Brasil e tudo a ver com o clima da Água Doce. São eles Ipanema (vodca, hortelã, uvas e gengibre); Leblon (vodca, rum, suco de maracujá e curaçau blue); e Copacabana (rum, abacaxi e hortelã). Degustação obrigatória!

Para saber mais sobre o cardápio, acesse www.aguadoce.com.br

