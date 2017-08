Bazar Itinerante especial Dia dos Pais é atração no Passeio San Miguel nos dias 12 e 13

Moda autoral, música, arte e gastronomia se encontram nos próximos dias 12 e 13, no Passeio San Miguel, em Balneário Camboriú. A 22ª edição do já consagrado Bazar Itinerante, que tem entrada gratuita e aberta ao público, contará com a participação de 20 expositores de Santa Catarina e do Paraná das 10h às 18h. A programação é diversa: além da venda de roupas, acessórios, livros, discos e até obras de arte, haverá música autoral, declamação de poesia, exposições artísticas, oficinas e rodas de conversa.

O evento, já reconhecido pela comunidade local, é inspirado nas feiras e mercados de rua internacional e foi idealizado por aqui pelas entusiastas Marthina Hanemann e Naira Demarchi. Para está edição, há duas atrações especialmente voltadas para os pais: a oficina ‘Vida Secreta dos Objetos’, com o Projeto “Somos do Mar”, que acontece no sábado e domingo às 15h e incentiva pais e filhos a consumirem conscientemente, além da roda de conversa ‘Homem que é Homem’, que acontece no domingo, às 14h. Este último evento, liderado pelo psicólogo Fábio Veronesi e pelo ator Charles Augusto, tem o intuito de fazer o público refletir sobre como os homens se prejudicam ao escolherem deixar de sentir e expressar suas emoções para não ‘ferir’ a sua masculinidade.

Para participar da oficina ‘Vida Secreta dos Objetos’ basta enviar um e-mail para projetosomosdomar@gmail.com. Já para a roda de conversa ‘Homem que é Homem’ as inscrições são pelo e-mail ospalia@gmail.com. Vale correr, porque as atividades são para apenas 15 pessoas.

Confira a programação completa

Dia 12, sábado

10h – Abertura do Bazar

12h – William Federizzi (violoncelista)

13h – LuPa Musical (poesia e música)

14h – Trio Nó de Oito (jazz)

15h – Oficina ‘Vida Secreta dos Objetos’ – Pais e filhos pelo consumo consciente. Projeto Somos do Mar

16h30 – Tarrafa Elétrica (grupo autoral)

18h – Encerramento

Dia 13, domingo

10h – Abertura do Bazar

12h – Blues e Poesia (poesia e música)

13h – Vitor Soltau (músico autoral)

14h – Roda de Conversa ‘Homem que é Homem’, com Fábio Veronense e Charles Augusto

15h – Burgonovo Music (lançamento do álbum ‘Essência’)

15h – Oficina ‘Vida Secreta dos Objetos’ – Pais e filhos pelo consumo consciente. Projeto Somos do Mar

17h – Oros Boros (grupo autoral)

18h – Encerramento

Serviço

O que: 22ª edição do Bazar Itinerante

Quando: 12 e 13 de agosto, sábado e domingo, das 10h às 18h

Onde: Passeio San Miguel, Avenida Brasil, 3.322, no Centro de Balneário Camboriú

Quanto: Entrada gratuita e aberta ao público

Informações: www.facebook.com/BazarItinerante ou pelo e-mail contato@bazaritinerante.com.

flyer.png (1 MB)



foto Bruna Kurth (2).jpg (237 KB)



foto Bruna Kurth (3).jpg (259 KB)



foto Bruna Kurth (4).jpg (317 KB)



foto Bruna Kurth (5).jpg (280 KB)



foto Bruna Kurth.jpg (171 KB)