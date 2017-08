Sinjorgran aprovará novas filiações na assembleia deste sábado

Quem também quiser se tornar membro do Sinjorgran tem até sexta-feira para enviar seus documentos

Como parte da pauta da assembleia de 05 de agosto, os associados ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados (Sinjorgran) irão aprovar os pedidos de filiação para o ingresso de novos colegas na entidade.

Essa é uma das demandas frequentes do Sindicato e quem também quiser se tornar membro do Sinjorgran tem até sexta-feira para enviar seus documentos e ter a solicitação submetida já nesta assembleia.

Os outros pontos de pauta são: a análise da viabilidade financeira e as estratégias para realizar as ações definidas na assembleia de julho; campanha de orientação aos leitores; palestra sobre ética e violência contra os jornalistas e atividades para aproximar as redações do Sindicato. O objetivo será combater as ameaças contra os profissionais e valorizar o trabalho realizado com ética e seriedade.

O edital de convocação dos filiados foi publicado na edição de quarta-feira (02) do Diário Oficial do Município. A assembleia começará às 9h de sábado e, para participar, basta comparecer na sede da entidade, localizada na avenida Joaquim Teixeira Alves, 1985, Sala 07, centro de Dourados.

O telefone para contato é o (67) 3422-5540 e o e-mail: sinjorgran@gmail.com. O site (https://sinjorgranms.wordpress.com/), assim como o Facebook (@sinjorgran.dourados), também estão disponíveis com informações aos interessados.

PARA FILIAÇÃO

Para filiar-se é preciso ser residente em um dos 25 municípios da área de abrangência do Sindicato e possuir registro profissional de jornalista, em qualquer das funções da profissão, ou seja, ser redator, repórter, repórter cinematográfico, repórter fotográfico, rádio repórter, diagramador, ilustrador ou revisor.

É preciso enviar para o e-mail sinjorgran@gmail.com a ficha de filiação preenchida e assinada e as cópias dos seguintes documentos: comprovante de residência; carteira de trabalho das páginas onde consta a foto e identificação, outra do verso dessa página e outra da parte onde consta o seu registro profissional (DRT ou MTB) e uma foto 3 x 4 atual.

O Sinjorgran tem jurisdição sobre os municípios localizados mais ao Sul de MS. São eles: Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Caarapó, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Naviraí, Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, Deodápolis, Iguatemi, Nova Andradina, Ivinhema, Gloria de Dourados, Angélica, Tacuru, Paranhos, Sete Quedas, Coronel Sapucaia e Bataiporã.