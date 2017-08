Projetos universitários beneficiam comunidades do Ceará e Alagoas

São Paulo, 02 de agosto de 2017 Ações ganharam o Prêmio Alimentação em Foco 2017 da Fundação Cargill e levaram inovações e conhecimento para famílias empreenderem no setor de alimentação

São Paulo, 02 de agosto de 2017 – A edição de 2017 do Prêmio Alimentação Em Foco, realizado pela Fundação Cargill e Enactus Brasil, contemplou dois projetos universitários nos estados do Ceará e Alagoas. Visando a agricultura familiar, o combate ao desperdício de alimentos, a educação alimentar e o empreendedorismo na cadeia de valor da alimentação, as equipes escolhidas receberam apoio financeiro e mentoria para a realização de suas ideias. Quem ganhou o primeiro lugar, e terá a chance de competir na etapa internacional do Campeonato Enactus em Londres, foi o Projeto Mudas, do IFCE Iguatu (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará). Segundo Kevin Brasil, aluno responsável pelo projeto, possibilitar melhores condições de vida, promovendo uma alimentação saudável para as pessoas foi uma das razões que motivou a participação da equipe na competição. “O Nordeste teve papel fundamental nessa escolha. Devemos sempre acreditar que nessa região temos comunidades com muitos potenciais e que ainda é possível tornar aquele amarelo paisagista em um verde cheio de esperança. Queremos contar a história de um povo de luta, que em meio a tantas dificuldades consegue ser empreendedor, tendo emprego, saúde e educação.” O grupo desenvolveu duas tecnologias para auxiliar na irrigação e controle do uso eficiente da água: um é o PIROTEC, construído com palito de pirulito, arame e prego, que pode ser realizado a mais ou menos R$0,07 centavos; e o outro é o IRRIGAS, um sensor de umidade, que possui um custo de 8 a 10 reais. As criações tornaram possível a produção de 920 m², que antes eram improdutivos, para o cultivo de sete novas variedades: pimentão, rúcula, couve flor, pimenta de cheiro, repolho, beterraba e cenoura; que são comercializados em feiras promovidas pelo time e pela comunidade. Com isso, 15 famílias puderam ter um aumento de renda médio de 82%, além de adquirem novas funções como empreendedores. Além disso, em parceria com o Instituto Elo Amigo, o grupo investiu na construção de 10 sistemas de reuso de água. Assim, todo o fluído doméstico, que antes era desperdiçado, foi utilizado em um plantio de frutíferas que servirão de insumo para uma fábrica de processamento de alimentos. Também foi criado um modelo de chocadeira quatro vezes mais barato que as convencionais, que possibilitou a criação de 248 aves, que serão utilizadas para comercialização e a alimentação de beneficiados. Os alunos do curso de tecnologia em irrigação e drenagem ainda expandiram essa conscientização ambiental em campanhas educativas por colégios e zonas rurais da região. Assim, 966 pessoas tiveram a oportunidade de participar de cursos de informática, capacitações técnicas, serviços de saúde gratuitos, ginásticas coorporativas e tratamentos estéticos. Já o segundo lugar no Prêmio Alimentação em Foco 2017 ficou para o Projeto Amitis, desenvolvido pelos alunos da Universidade Federal de Alagoas. Por meio da construção de uma horta hidropônica, eles possibilitaram que a comunidade tivesse acesso a produtos agroecológicos e com um preço mais acessível dos que são vendidos no local. Para essa realização, o grupo utilizou uma base suspensa de madeira e garrafas PET como canaletas. Assim, os alimentos ficam com uma qualidade nutricional maior e o impacto ambiental é quase nulo. Esse método também serve como uma alternativa para os problemas de geração de renda e de ocupação, já que os alimentos produzidos podem ser comercializados em feiras e ter uma implantação em comunidades vulneráveis e com áreas degradadas. A Fundação Cargill desenvolveu essa premiação em 2016 para escolher projetos inovadores e apoiar essas práticas. “Temos a premissa de que a criatividade é uma força inesgotável de conhecimento e, somada à capacidade de empreender, ela pode ser uma ferramenta poderosa para a construção de um futuro melhor para todos”, afirma Valéria Militelli, presidente da instituição. Cargill apoia o Campeonato Enactus Na edição deste ano do Campeonato Enactus, a Cargill participou do evento de premiação com estande na Estação da Inovação, onde funcionários da empresa apresentaram ações desenvolvidas pela companhia. Além disso, o time de Recursos Humanos da Cargill Brasil ministrou sete palestras sobre “Como ser você mesmo no ambiente de trabalho”. Com sucesso de audiência, cerca de 150 alunos participantes puderam debater temas como diversidade e sustentabilidade. “Além de mostrar aos jovens a atuação da Cargill no Brasil, pudemos passar um pouco sobre nossa missão de nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Isso é importante para atrairmos os melhores talentos do país.”, afirma Daniella Camara, gerente de Talent Acquisition da Cargill. Sobre a Fundação Cargill Há mais de 40 anos, a Fundação Cargill tem sido um agente transformador nas comunidades e causas em que atua. Seu foco de atuação está voltado à promoção da alimentação saudável, segura, sustentável e acessível, com iniciativas que vão desde o campo até o consumidor final. Em 2016, a Fundação Cargill desenvolveu e apoiou 40 projetos em 52 municípios, além de participar de 38 comitês de voluntariado. Com a ajuda de 625 voluntários, a instituição beneficiou 34.054 pessoas. Mais informações: www.alimentacaoemfoco.com.br. Sobre a Cargill A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Em parceria com produtores, clientes, governos e comunidades, e por meio de 150 anos de experiência, ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil funcionários em 70 países que estão comprometidos em alimentar o mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham. No Brasil desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa está presente em 17 Estados brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios em 191 municípios e mais de 10 mil funcionários. Para mais informações, visite www.cargill.com e a central de notícias. Sobre a Enactus Organização internacional sem fins lucrativos que fomenta o empreendedorismo social dentro das universidades. Está presente em 36 países e em mais de 1700 instituições de ensino. No Brasil, atua desde 1998 e tem times espalhados em 100 universidades com projetos que causam impacto positivo na vida dos mais necessitados por meio de ações empreendedoras. Espera agregar o aprendizado na sala de aula e a criatividade dos jovens para colaborar com um mundo mais justo e sustentável. No Brasil, a Enactus já impactou mais de 10.000 pessoas diretamente pelos projetos, em 2016. Mais de 2.500 estudantes e 150 professores contribuíram para melhorar o ambiente por meio do empreendedorismo social. Enactus não é proposta de projetos, Enactus são projetos executados, é parceria e colaboração. INFORMAÇÕES

