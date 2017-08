Selton Mello estará no Reserva Cultural em Niterói nessa quinta feira

Selton Mello participará de pré estreia no Reserva Cultural

Nessa quinta-feira, 3, às 21h o ator e diretor Selton Mello estará presente na pré estreia do filme que está como diretor: ‘O Filme da Minha Vida’. A presença da celebridade será no Reserva Cultural, em Niterói, em São Domingos. O drama foi filmado na Serra Gaúcha pelas lentes de Walter Carvalho, que assume a direção de fotografia do longa.

O filme é dirigido por Selton Mello que também atua junto com Vincent Cassel, Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Bia Arantes é um drama e tem classificação etária de 14 anos. A distribuidora, Vitrine Filmes, divulgou um pouco sobre a sinopse da história.

O jovem Tony (Johnny Massaro) decide retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, voltou para França alegando sentir falta dos amigos e do país de origem. Tony acaba tornando-se professor, e vê-se em meio aos conflitos e inexperiências juvenis. Baseado no livro ”Um Pai de Cinema” do escritor chileno Antonio Skármeta. Dirigido e estrelado por Selton Mello (”O Palhaço”, que atraiu 1.5 milhão de espectadores).

O Reserva Cultural Niterói fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos. Mais informações pelo telefone (21) 3811-8537.