Pecuaristas ganham ferramenta para potencializar a rentabilidade da produção

Nutron lança novo site Probeef com orientações e soluções para cria, recria e engorda

Pensando em oferecer ainda mais recursos para os produtores brasileiros atingirem suas metas e objetivos, a Nutron, marca de Nutrição Animal da Cargill, lança um site para a solução Probeef: www.probeef.com.br

O objetivo da ferramenta – que possui layout intuitivo e interativo – é orientar os pecuaristas sobre os produtos da companhia para suplementação a pasto; apresentar cases de sucesso; oferecer uma calculadora de rentabilidade para inclusão de dados personalizados; e prestar serviço aos usuários com informações relevantes sobre o setor por meio do aplicativo Bovinews. Além disso, a plataforma permite que os interessados se cadastrem para estabelecer parceria comercial como representante da linha de produtos.

Um dos destaques do site é a calculadora, que realiza uma análise de rentabilidade do investimento. Na prática, é possível comparar a utilização de produtos de maior desempenho com o sistema tradicionalmente usado na produção. “Preenchendo algumas informações, o pecuarista tem acesso a um relatório completo e que pode ser impresso. Dessa forma, pode-se verificar se é ou não necessário implementar uma mudança em seu programa nutricional”, aponta o Líder do Negócio para Bovinos de Corte da Cargill Nutrição Animal, Pedro Terencio.

As soluções integradas da linha de suplementação a pasto Probeef são divididas em quatro fases: ProMatriz, destinado a fase de cria; ProBezerro, destinado aos bezerros antes da desmama; ProGanho, destinado a fase de recria e Pro@, destinado a fase de engorda a pasto. A linha dispõe das melhores soluções e matérias-primas ligadas ao que há de mais avançado em tecnologia para produção animal.

“Os usuários irão encontrar uma séria de informações e programas nutricionais flexíveis, que oferecem aos produtores o próximo passo na estratégia da suplementação a pasto para maximizar a lucratividade do sistema produtivo. E esse é nosso intuito, ajudar o pecuarista a avaliar a situação de sua fazenda e verificar qual tecnologia se encaixa em sua realidade”, esclarece.

Sobre a Cargill

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Em parceria com produtores, clientes, governos e comunidades, e por meio de 150 anos de experiência, ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil funcionários em 70 países que estão comprometidos em alimentar o mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham. No Brasil desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa está presente em 17 Estados brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios em 191 municípios e mais de 10 mil funcionários. Para mais informações, visite www.cargill.com e a central de notícias.

Sobre a Nutron

A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, é especialista e líder em soluções inovadoras de produção animal por meio de desenvolvimento de núcleos, premixes e especialidades para os segmentos de aves, suínos, peixes, pets, bovinos de leite e de corte e suplementos para criação de gado a pasto. Há 21 anos no País, a marca sempre atuou próximo do produtor para atender sua demanda com conveniência, qualidade e segurança contribuindo com a prosperidade nos negócios de cada cliente. A companhia também promove ações socioambientais nas comunidades onde está inserida, pois considera ser seu dever atuar de maneira responsável para o desenvolvimento e crescimento sustentável de toda a cadeia produtiva do agronegócio. www.nutron.com.br

Contatos com a imprensa:

Angélica Cortez

Telefone (19) 2136-3504

angelica.cortez@alfapress.com.br

Thais Frausto

Telefone (19) 2136-3506

thais.frausto@alfapress.com.br