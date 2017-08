Projeto de revitalização na Casa Santa Clara de São Bernardo do Campo será concluído com encontro beneficente

A ação foi promovida pelo Polo Design Center e a Sherwin-Williams apoiou a primeira etapa do processo por meio do fornecimento das tintas

Para concluir o processo de revitalização na Casa Santa Clara, localizada na região do ABC, o projeto social Atraídos pelo Bem, do Polo Design Center, promoverá no próximo dia 6 de agosto, domingo, a feijoada beneficente que deve reunir mais de 400 pessoas, no Santo Deck Restaurante (antigo Clube do Banespa), em São Bernardo do Campo. A Tintas Sherwin-Williams participou da primeira etapa do projeto fornecendo as tintas para a pintura dos espaços, que atendem mais de 200 crianças diariamente.

Foto: J. Vilhora – Entrada da Casa Santa Clara

A Casa Santa Clara fica na Av. Senador Flaquer, 2322, Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, e é a décima terceira entidade do Grande ABC revitalizada pelo projeto, que já beneficiou mais de cinco mil pessoas, proporcionando sempre melhoria na qualidade de vida e resgate à autoestima. A Tintas Sherwin-Williams já participou da ação na creche João XXIII, em Santo André; na creche Assisbrac, em São Bernardo do Campo; na Creche Lar Benvindo, em Santo André; e na Comunidade Santo Inácio de Loyola, em São Bernardo do Campo.

Para esta ação, os lojistas, a indústria e os parceiros de vários segmentos ajudam uma organização, da qual os profissionais da arquitetura e decoração do Polo Design Center desenvolvem a proposta de revitalização, ampliação e adequação das estruturas, de acordo com a legislação vigente. Neste ano, 15 profissionais participaram do desenvolvimento do projeto e foram divididos em cinco grupos. Seguem algumas descrições.

Fachada

Um dos grupos, composto por Alexandre Monteiro, Cristina Fransatto, Eliana Bovo e Eliana Gonçalves, ficou responsável pela fachada e outras áreas, sendo todas trabalhadas nas cores da empresa. “A cor tem grande importância em sua relação com as crianças. Como se tratava de um espaço voltado para educação e lazer, decidimos utilizar o colorido na fachada para chamar a atenção e aguçar os sentidos dos pequenos. O resultado foi excelente e nós alcançamos o nosso objetivo”, enfatizaram.

Foto: Divulgação – Entrada da Casa Santa Clara

Sala de dança e salas de aulas

Já o grupo composto por Graziella Aguiar, Natália Guesso, Silvia Romanholi, Luísa Palacio e Shislei Blanco, ficou responsável pela revitalização da sala de dança, pintada na cor azul SW 6526 (Icelandic); das três salas de aula, sendo que a primeira foi pintada na cor verde SW 6708 (Springtime), a segunda na cor cinza SW 6820 (Inspired Lilac) e a terceira na cor amarelo SW 6680 (Friendly Yellow), entre outros ambientes. Segundo o grupo, foram usadas cores claras e ao mesmo tempo alegres. Antes, uma parte das salas era pintada na cor escura, o que escurecia muito os ambientes. Já no novo projeto, os ambientes ficaram mais “clean”, o que facilita os estudos das crianças.

Foto: J. Vilhora – Entrada do Salão Social

Salão Social e Banheiros

E o grupo composto por Marcia Arcaro, Marina Facchetta, Milton Dantas Junior e Maria José Czimmermann, ficou responsável pelo salão social pintado na cor SW 6749 (Embellished Blue – que é um tom suave de azul esverdeado); banheiro das meninas na cor SW 6605 (Charisma – um tom de rosa com uma pitada de laranja); pelo banheiro dos meninos na cor azul SW 6786 (Cloudless), entre outros projetos e grupos participantes.

Foto: J. Vilhora – Banheiro Feminino

Foto: J. Vilhora – Banheiro Masculino

Foto: J. Vilhora – Brinquedoteca

Serviço: Feijoada Beneficente

Local: Santo Deck Restaurante (antigo Clube do Banespa), em São Bernardo do Campo.

Atração musical: O grupo Partido do Samba irá tocar durante todo o evento. O grupo existe desde 1992 e o repertório resgata os sambas antigos. Serão três horas de música ao vivo de qualidade.

Leilão: Durante o evento, a diretoria do Polo irá conduzir um animado leilão de camisetas de times autografadas. Todo o valor arrecadado com essa ação também é doado para a Casa Santa Clara.

Convites: Custam R$ 90,00 e estão à venda na sede do Polo, na Rua Catequese, 1.149 – tel. (11) 4427-8499. Além da feijoada, o convite dá direito a uma água e um refrigerante.

Sobre a Tintas Sherwin-Williams

Com mais de 150 anos no mundo, a Tintas Sherwin-Williams é uma das principais referências do mercado de tintas no país e no mundo, bem como líder nos Estados Unidos. Está presente no Brasil há 73 anos, atuando entre as principais fabricantes do mercado brasileiro. A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, e tinta em pó, com marcas reconhecidas como Metalatex, Novacor, KemTone, Colorgin, Aquacryl, Design, Spazio, Classic, Super Paint e Sumaré.

A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado. A Sherwin-Williams foi eleita pela revista Forbes, por dois anos consecutivos, a empresa mais inovadora do mundo no setor de tintas.

Em 2015, foi premiada na categoria Ouro pela Coca-Cola FEMSA Brasil em seu programa de reconhecimento dos melhores. Localizada nos estados de São Paulo e de Pernambuco, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábricas nos municípios de Taboão da Serra/SP e Igarassú/PE, no segmento imobiliário. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó em Sumaré/SP.

