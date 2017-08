Consequências do pecado – Ezequiel 39:23

Brasília, 02 Agosto de 2017

Devocional para você



Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Ezequiel 39:23

Pensamento: Desde Adão, a prática do homem é transferir a culpa para os outros. Seja os pais, amigos ou o próprio diabo, é muito mais fácil dizer que as consequências dos meus pecados não são minha responsabilidade. Uma diferença entre Deus e os homens, é que o Seu juízo é perfeito e também a Sua condenação. Com o povo de Israel foram 70 anos de exílio na Babilônia e o seu cativeiro qual é? Arrependamo-nos de nossos pecados e iniquidades e assumamos nossa fraqueza…

Oração: Senhor,venho a Ti envergonhado pelos meus pensamentos, atos e omissões. A reclamação está continuamente em meus lábios. Consigo Te glorificar nos cultos, para logo depois murmurar por alguma luta. A grande maioria das dificuldades que passo, são causadas por mim mesmo, devido à desobediência para com a Sua lei. Peço que me instruas, me exorte e tenha misericórdia da pecaminosidade do meu coração. Oro em nome de Jesus, amém.

Pedido de oração pela igreja perseguida: VENEZUELA – Os cristãos da Venezuela enfrentam perseguição por causa da fé em Jesus. A forma de controle do governo afeta o crescimento da igreja. Peça a Deus que proteja o corpo de Cristo e fortaleça nossos irmãos venezuelanos..

Pr.Paulo

servo do DEUS ALTÍSSIMO

Cel. Tim (zap) 61 9.8220-5613

www.igrejacristasementedevida.com.br