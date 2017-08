Marília Mendonça estreia no Espaço das Américas

Cantora se apresenta dia 25 de agosto e traz turnê que divulga seu recente projeto, “Realidade”

Um dos nomes mais ovacionados da atualidade faz sua estreia no palco dona, dia. “Realidade” é a turnê deque percorre o Brasil, inspirada em seu novo álbum gravado em Manaus para mais de 40 mil pessoas.

A cantora em menos de dois anos de carreira se tornou um dos maiores nomes da música brasileira, o público poderá conferir o melhor da cantora que conquistou o Brasil com seu repertório, personalidade e presença de palco. Marília traz para o Espaço das Américas o consagrado repertório, um misto de seus dois trabalhos, “Infiel” – a responsável por torná-la conhecida em nível nacional, “Meu cupido é gari”, “Como faz com ela”, “Alô porteiro” , entre outras do primeiro DVD. “A culpa é sua”, “Sei de cor”, “Amante não tem lar” são parte de uma pequena mostra da “Realidade” de Marília Mendonça.

Com apenas 22 anos de idade, Marília agregou ao título de compositora mais concorrida do mercado o papel cantora na mesma condição. Diga-se de passagem, cantar sempre foi o sonho da jovem. Muitas de suas histórias se tornaram canções e são conhecidas nas vozes consagradas da música sertaneja como; Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Cristiano Araújo, entre outros. Como intérprete, coleciona números impressionantes nas plataformas digitais. É a artista brasileira mais vista no Youtube está próxima de bater 3 bilhões de visualizações em seu canal oficial, no Spotify, sua canção mais executada, “Infiel”, foi ouvida mais de 42 milhões de vezes além, de encabeçar a maioria de play-list do segmento e ainda ter seu álbum como um dos mais ouvidos entre os usuários da plataforma.

Os ingressos para esta grande noite já estão à venda. Para adquirí-los, basta ir pessoalmente às bilheterias do Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – SP – de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou acessar o site da Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV ). Os preços vão de R$ 50,00 (pista – meia entrada) a R$ 150,00 (pista premium – entrada inteira).

Para mais informações, acesse www.espacodasamericas. com.br.

Facebook: www.facebook.com/ espacodasamericas | Instagram: @espacodasamericas

Serviço – Show Marília Mendonça | Espaço das Américas

Data: 25 de agosto de 2017 (sexta-feira)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 00h

Censura: 18 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 8.000

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: de R$ 50,00 (pista – meia entrada ) a R$ 150,00 (pista premium – entrada inteira).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket360 https://goo.gl/ xgibPV

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Call center Ticket360: (11) 2027-0777

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

