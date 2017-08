Práticas populares em saúde são tema de atividade gratuita na UFSCar

Ação realizada em edição anterior da Aciepe na Ecovila Tibá, em São Carlos. Foto: Mapeps

Ação é voltada para alunos da Universidade e a profissionais da área da Saúde de São Carlos e região

Estão abertas as inscrições para a Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepe) “Práticas Populares em Saúde”, promovida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa é coordenada pela professora Maria Waldenez de Oliveira, do Departamento de Metodologia de Ensino (DME) da Instituição, e aberta aos alunos da Universidade e aos profissionais da Saúde e outros interessados pela temática.

A Aciepe será conduzida pela equipe do projeto “Mapeamento de Práticas Populares de Saúde de São Carlos” (Mapeps), composto por profissionais da rede de cuidado em saúde de São Carlos e por professores e estudantes da UFSCar. O objetivo é promover processos de Educação Popular em Saúde por meio do diálogo e da troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos. Além disso, a atividade pretende estimular a atuação profissional visando a promoção do cuidado integral à saúde do ser humano.

Durantes as aulas, praticantes populares em saúde apresentarão suas experiências e acolherão os participantes em seus locais de atuação para vivências e investigação da prática. Ao final da Aciepe, os estudantes vão elaborar um relatório para embasar o diálogo entre os serviços de saúde e as práticas populares.

Os encontros serão realizados às quintas-feiras, das 19 às 22 horas, com um total de 60 horas, dividido entre atividades presenciais (40 horas) e atividades de campo (20 horas). A Aciepe é gratuita e tem início no dia 24 de agosto, com término previsto para 21 de dezembro de 2017.

Alunos de graduação e pós-graduação da UFSCar devem se inscrever pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), nos dias 10 e 11 de agosto. Os demais interessados precisam enviar um e-mail para mapepssaocarlos@gmail.com, solicitando a ficha de inscrição que deverá ser preenchida e encaminhada para o mesmo e-mail até o dia 11 de agosto. Mais informações sobre o projeto estão em http://mapeps.blogspot.com.br e dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail mapepssaocarlos@gmail.com.