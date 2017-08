Grupo IMAM forma Analistas em Operações Logísticas

Com objetivo de transmitir aos participantes conhecimentos necessários para a análise e desenvolvimento adequados para as operações logísticas nas organizações, o Grupo IMAM promove entre os dias 14 e 16 de agosto o curso Formação de Analistas em Operações de Logística.

Podem participar da formação profissionais analistas das áreas de logística, materiais, planejamento, engenharia, além de profissionais escolhidos para aprimoramento da logística nas organizações.

Entre os assuntos abordados estão: a evolução da logística, o universo das operações logísticas, a importância das análises logísticas e a função e o perfil do analista de operações logísticas.

Conteúdo programático

A Evolução da Logística;

O universo das Operações Logísticas;

A importância das Análises Logísticas;

A função e o perfil do Analista de Operações Logísticas;

Metodologias para Análises Logísticas;

Técnica do Mapeamento dos Processos;

Técnicas para Gestão de Estoques (análises gráficas e movigramas);

Conceitos básicos para Inventários de Materiais (acurácia, divergência, tolerância);

Técnicas para realização de Estudos de Localização de Plantas e Áreas (macrolocalização de unidades e armazéns, análises de fluxo e momento de transportes, block layout, layout detalhado);

Técnicas de Gerenciamento por Classes (ABC, PQR);

Técnicas para Dimensionamento de Áreas de Armazenagem (dimensões de armazéns, ocupação, método da modulação de áreas; distância média; separação de pedidos);

Técnica da Análise Sistêmica (ARA:Análise da Realidade Atual);

Processos de Modelagem;

Técnicas de Simulação e Pesquisa Operacional aplicadas a Logística (métodos e técnicas matemáticas simplificadas e ao alcance do analista para operações do dia a dia, utilização do Solver do Excel);

Técnicas para Geração e Priorização de Ideias (Brainstorming);

Análises de Viabilidade (apresentação simplificada de conceitos como Método do Valor Atual; Estudos Preliminares de retorno de investimento);

Dicas para Apresentação de Projetos de Melhoria;

Exercícios práticos para aplicar as técnicas aprendidas;

Estudos de Caso.

Serviço

Formação de Analistas em Operações de Logística

Data: 14 a 16 de agosto

Horários: Das 08h00 às 18h00

Local: Sede do IMAM – Rua Loefgreen, 1057, próximo ao Metrô Santa Cruz, Vila Mariana – SP

Mais informações pelo telefone (11) 5575-1400, ou WhatsApp (11) 99610-1728

Inscrições: www.imam.com.br

