Boletim de Pautas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa

Número 140 – 1º de agosto de 2017 Pautas Inéditas Consórcio Brasil-Europa financia pesquisa em internet das coisas para irrigação inteligente Projeto de 1,5 milhão de euros irá desenvolver tecnologias e métodos avançados

para sistemas de irrigação Leia mais

Pesquisa estabelece

protocolo de segurança

para a produção de tucupi Iguaria amazônica retirada da mandioca-brava

pode ser tóxica se mal preparada Leia mais

Novas técnicas em pecuária

de cria aprimoram

produção do novilho precoce Estudos sobre reprodução bovina aumentam taxas de prenhez e qualidade dos bezerros Leia mais Destaques Do Portal Livro apresenta 177 plantas

do Centro-Oeste para

cultivo sustentável Elaborada em parceria entre Embrapa e MMA, obra traz espécies da flora nativa com potencial econômico e está disponível para download Leia mais

Lançada primeira revista sobre avaliação do ciclo de vida Revista Latino Americana de Avaliação

do Ciclo de Vida é a pioneira

voltada ao tema de avaliar o desempenho ambiental de produtos da matéria-prima ao descarte Leia mais

Artigo – Vegetação nativa brasileira é protegida Com dados do Cadastro Ambiental Rural, pesquisador mostra que País preserva quase 75% da vegetação nativa Leia mais