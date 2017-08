Balneário Saboroso quebra recorde de vendas e se consolida como produto turístico de Santa Catarina

Recorde de menus comercializados, eventos com lotação máxima e mais de meia tonelada de alimentos arrecadados e doados para o Lar dos Velhinhos da cidade. A 8ª edição do Balneário Saboroso mostra mais do que nunca o potencial do festival gastronômico de Balneário Camboriú e reforça a sua consolidação como um dos maiores e melhores do sul do país. Nesta edição, os 30 restaurantes participantes venderam 14.227 menus, superando a edição de 2016 mesmo com um número menor de participantes.

Os números são bastante comemorados pelo presidente do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, João Francisco Barão, que ressalta que mesmo com a queda de mais de 20% de estabelecimentos gastronômicos participantes em relação com o ano passado e com um cenário econômico não tão favorável, as vendas aumentaram. “Nesta edição pudemos observar o amadurecimento do festival, que também se reinventou com receitas exclusivas, menus ainda mais elaborados, além dos eventos paralelos com entrada gratuita. Não podemos deixar de ressaltar que todo esse sucesso se deve também aos patrocinadores e apoiadores que acreditam no evento, além do público, é claro, que aguarda ansiosamente o festival e o prestigia”, diz.

Um dos estabelecimentos que estrearam no festival foi o Mood Restaurante & Bar. A proprietária, Lidiane Perin, se surpreendeu com o resultado, com vendas muito acima do esperado. “Percebemos que conseguimos atrair novos possíveis clientes e que o restaurante ficou mais visível graças ao festival. O público pôde conhecer de fato o que oferecemos”, explica. Um dos destaques do menu da casa foi a criação do prato principal, que trazia um entrecôte de angus grelhado com chimichurri, acompanhado de ravióli recheado de risoto cremoso, cubos de abóbora assada e aligôt com crocante de cenoura. A empresária salienta que já está analisando a participação na próxima edição, que acontece em 2018. “ O retorno foi muito positivo e o evento, em si, é muito interessante para a cidade”, finaliza.

O secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Miro Teixeira, lembra que o evento além de fomentar o turismo, também contribui com o setor gastronômico, mobilizando a própria população da cidade e da região a conhecerem os restaurantes. “Esse festival é incrível, pois permite que moradores e turistas tenham essa experiência gastronômica por um preço atrativo. Há ainda os eventos da programação paralela, que acabam motivando as pessoas a desenvolverem o gosto pela gastronomia”, diz. Miro defende que o festival já está consolidado e lembra ainda que o Saboroso serviu de inspiração para outros eventos semelhantes que acontecem por todo Estado. “Somos vanguarda, tanto no turismo como na gastronomia também. Tenho certeza que o Balneário Saboroso só vai melhorar e crescer cada vez mais”, completa.

O 8º Festival Gastronômico foi uma realização do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau e contou com o patrocínio da Eisenbahn e da Decanter Balneário Camboriú. Além do apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, Univali, Infinity Blue Resort & Spa, Hotel Sibara Flat & Convenções, Sebrae e Loft Store.

Crédito das fotos: Luciano Dias