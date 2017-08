COMPETIÇÃO CANOAGEM E SUP EM BONITO

Inscrições abertas para 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e Stand Up em Bonito

A cidade de Bonito-MS, considerada um dos melhores destinos sustentáveis do mundo, abre suas águas para receber a 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e Stand Up (SUP) Paddle 2017. As provas serão realizadas dia 19 de agosto, sábado, após às 12h, na Praia da Figueira, com águas cristalinas repletas de peixes e com toda uma infraestrutura completa de bar, restaurante e vestiário.

A disputa do SUP será na modalidade “race técnico” em percurso com boias de aproximadamente 500m. A organização do evento disponibilizará ainda pranchas para quem quiser competir na categoria open e ainda não possui o equipamento. Na canoagem a disputa será na modalidade de “circuito por voltas” em percurso de aproximadamente 5km.

Após as provas, será realizado no local uma Sunset Party para confraternização entre os presentes no evento.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de agosto e poderão ser realizadas nas seguintes categorias:

STAND UP PADDLE

RACE 12.6 (masculino e feminino)

OPEN (masculino e feminino).

CANOAGEM

TURISMO

FEMINIMO OPEN

MASTER

4,5

JUNIOR

Mais informações sobre as inscrições e cronograma podem ser obtidas através do Telefone/WhatsApp:

STAND UP PADDLE (67) 98122-8122

CANOAGEM (67) 99926-9971

Local da Competição: www.praiadafigueira.com.br