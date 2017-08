UFGD adota nova metodologia para coleta de materiais recicláveis e não recicláveis

A Divisão de Gestão Ambiental da UFGD já está recebendo as novas lixeiras que serão distribuídas por toda a Universidade, no decorrer das próximas semanas, para aprimorar a coleta de resíduos. As atuais lixeiras seletivas (azul, vermelho, verde, amarelo) serão substituídas por lixeiras do tipo “recicláveis” e “não recicláveis”.

Essa substituição tem como intuito facilitar a separação dos materiais recicláveis, uma vez que a utilização de lixeiras coloridas não garante o descarte correto dos resíduos na prática. Esse modelo já é adotado em outras universidades federais e tem dado certo.

A instalação das novas lixeiras acontecerá nas unidades próprias da UFGD e os demais materiais serão distribuídos em todas as unidades operacionais da Instituição. No total, serão instaladas em áreas internas 400 lixeiras de 100 litros, sendo 200 de cor azul, para resíduos recicláveis, e 200 de cor preta, para resíduos não recicláveis; e 100 caixas para coleta de papel A4.

Já para áreas externas, serão 50 jogos de lixeiras fixas, nas cores azul e preta. E para armazenamento temporário, serão instalados 140 contentores de 240 litros, sendo 70 na cor azul, para recicláveis, e 70 na cor preta, para não recicláveis.

Toda a separação e reciclagem desse material continuarão sendo feitas pela Associação dos Agentes Ecológicos de Dourados (Agecold). Esse projeto faz parte do Plano de Ação de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da UFGD.

O Plano encontra-se em fase de implantação e, assim que terminada a distribuição das lixeiras, ocorrerá a sensibilização e a divulgação do mesmo a toda comunidade acadêmica.

A Divisão de Gestão Ambiental é vinculada à Coordenadoria de Planejamento da Pró-reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento (COPLAN-PROAP) da Universidade.

A importância da coleta seletiva

Os processos de reciclagem, de modo geral, geram nova matéria-prima de qualidade para ser reutilizada, não sendo, assim, necessário retirar mais recursos da natureza, desperdiçando menos água e energia.

Os materiais são sempre separados por tipos (plástico, papel, vidro, metais, orgânico, etc), sendo, cada resíduo, destinado a um processo independente de reciclagem.

Com o estímulo da coleta seletiva, a UFGD ajuda a aumentar a conscientização da população em relação ao consumo sustentável e a preservação do meio ambiente, já que quando os resíduos são descartados corretamente, é possível evitar a poluição do solo e de lençóis freáticos, além de evitar a poluição das ruas e esgotos que podem causar enchentes e, consequentemente, grandes prejuízos aos cofres públicos e aos moradores das cidades.

Confira, na imagem, alguns exemplos de materiais recicláveis e não recicláveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3423-0917.

