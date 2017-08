Solúvel representa 11% das exportações brasileiras de café no primeiro semestre de 2017

Exportações totalizaram 1,606 milhão de sacas de 60 kg com receita cambial de US$ 298,608 milhões

Cafés do Brasil exportaram, no primeiro semestre de 2017, na forma de café solúvel, extratos e concentrados 37.054 toneladas, equivalentes a 1,606 milhão de sacas de 60 kg, com receita cambial US$ 298,608 milhões. O volume do café solúvel representou cerca de 11% do total das exportações brasileiras de todos os tipos de cafés nesse período. E a receita cambial teve um incremento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o Relatório do Café Solúvel de julho de 2017, da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel – ABICS, os dez países que mais importaram café solúvel do Brasil, de um total de 93 nações, no primeiro semestre deste ano, foram os EUA, com 272,847 mil sacas de 60 Kg, seguido pela Rússia (261,743), Japão (135,581), Indonésia (94,438), Alemanha (59,300), Argentina (56,884), Reino Unido (52,089), Canadá (48,142), Ucrânia (40,474) e, em décimo lugar, Polônia, com 37,243 mil sacas, atingindo um volume equivalente a 1,029 milhão de sacas de 60kg, que corresponderam a 64% das exportações de solúvel.

Leia essas análises do setor cafeeiro no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café, e na página da Embrapa Café.

Acesse também todas as Notícias e Análises divulgadas pelo Consórcio clicando aqui.

Acesse o portfólio de tecnologias do Consórcio pelo link http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/publicacoes/637

Gerência de Transferência de Tecnologia da Embrapa Café

Embrapa Café

Observatório do Café

Consórcio Pesquisa Café