UFGD implanta sistema de memorando eletrônico

A partir do dia 10 de agosto, todos os memorandos encaminhados pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas na UFGD passarão a ser eletrônicos. O sistema foi adquirido junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é mais um investimento da gestão para gerar economia, agilidade e controle.

Todos os servidores terão acesso ao memorando eletrônico via Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC, já utilizado em todo o país por várias instituições públicas. Ele permite o recebimento e envio do documento via online pelo setor responsável a uma ou mais unidades. O primeiro treinamento do novo sistema foi feito na tarde desta quarta-feira (02/08).

Para o vice-reitor, Marcio Eduardo de Barros, esse é mais um investimento que oportuniza a evolução constante dos processos burocráticos que envolvem o serviço público. “Investimos R$ 3 milhões na COIN desde o início da gestão e sistemas eletrônicos como esse é visando economia e dinâmica nos processos”, enfatizou o professor.

Além de dar mais transparência aos processos internos na UFGD, o sistema de memorando eletrônico permite um padrão e classificação dos documentos; melhor acesso; organização do arquivamento e melhor destinação final das comunicações. Sem contar a redução de custo com papel e impressão gerando economia sustentável no serviço.

Fazem parte da equipe de implantação do memorando eletrônico os servidores lotados na Divisão de Protocolo Geral, Pró-Reitoria de Administração e Coordenadoria de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação.

Na segunda-feira, dia 07 de agosto, será realizada a apresentação do memorando eletrônico para os servidores da Unidade 2, às 14 no Auditório Central.

