CCR MSVia continua trabalhando para melhorar a BR-163/MS

Nesta quinta-feira (03/08), a CCR MSVia realiza novas obras e serviços na BR-163/MS. Em alguns pontos haverá operações pare-e-siga ou desvios de tráfego, conforme a necessidade. Saiba onde são esses locais.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária alerta aos motoristas para que reduzam a velocidade na aproximação dos trechos. Ainda, pequenos congestionamentos podem formar-se nesses locais devido às interdições parciais.

Pontos com desvios no tráfego:

Rio Verde de Mato Grosso – no km 704 e no km 682;

Dourados – no km 278 e entre os kms 256 e 252;

Pontos com pare-e-siga :

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 810 e 809;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 772 e 771;

Rio Verde de Mato Grosso/São Gabriel do Oeste – entre os kms 689 e 615;

Bandeirantes – entre os kms 567 e 566;

Campo Grande – entre os kms 469 e 468;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 409 e 408;

Caarapó – entre os kms 227 e 225;

Juti – entre os kms 160 e 158;

Itaquiraí – entre os kms 89 e 87.

Em caso de chuvas as obras poderão ser suspensas, retornando tão logo elas cessem. Todos os trechos estão sinalizados.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

