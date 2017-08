População pontua questões relevantes na audiência pública do PPA na região Oeste da Cidade

Próxima audiência acontecerá no distrito do Arapuá

A audiência pública do Plano Plurianual (PPA) da região oeste da Cidade foi realizada quarta-feira (2), na Paróquia Santa Luzia, e concentrou um bom público que participou ativamente com sugestões para composição do planejamento do quadriênio 2018-2021.

Os presentes apontaram as preocupações com o déficit habitacional, escolas em tempo integral e a necessidade da efetividade dos conselhos municipais. Com a Sala de Reuniões da Paróquia lotada, os participantes permaneceram até o fim dos trabalhos.

Representantes dos moradores do Jardim das Primaveras, da Rede de Monitoramento Cidadão de Três Lagoas, do projeto Comunidade Educa e pastorais também estiveram presentes e contribuíram com o PPA participativo.

A apresentação técnica dos equipamentos da máquina pública e do planejamento inicial foi feita pelos servidores municipais, Angelina Zuque (SMS), Reinaldo Anjos (SEFIRC), Rosimane Custódio (Habitação, Valdecir Sanches (SEJUVEL), Adriano Kawahata (SEINTRA), Cristiane Rocha (SEMEA), Janaina Alves Ferreira (SEMEC), Ottony Ornellas (SEDECT) e Daiane Caroline Queiroz Ramos Matheus (SEAS).

Essa foi a sexta reunião com a participação da população para elaboração do Plano. Anteriormente, foi realizada uma audiência na Casa da Amizade para a sociedade organizada, na região sul, região norte, região leste e Distrito de Garcias. A próxima audiência acontece na quinta-feira (3), no Centro Comunitário do distrito do Arapuá, as 18h. Após isso, haverá a audiência final na Câmara Municipal, no dia 11 de setembro.

Galeria de Imagens: Divulgação