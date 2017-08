Estudante de jornalismo da AEMS tem artigo aprovado em Congresso Internacional

O estudante do último ano de Jornalismo da AEMS, Adilson Selvano, teve um artigo aprovado para o 8º Congresso Internacional de Ciberjornalismo. O trabalho intitulado “o virtual e o real: como os mecanismos discursivos contribuem de forma positiva na formação de um político”, será apresentado e muito contribui nas pesquisas de comunicação e política.

Adilson foi orientado pelo professor e coordenador do curso de Jornalismo da AEMS, Rafael Furlan Lo Giudice. No texto, ele investiga a construção do ethos discursivo político na rede social. Posteriormente, o artigo será publicado em obra coletiva com a compilação dos trabalhos apresentados no evento.

“É uma alegria muito grande ter o trabalho aceito nesse congresso de extrema importância para o jornalismo, onde terei a oportunidade de apresentar para estudantes, profissionais e pesquisadores da comunicação o resultado da minha pesquisa”, comemorou Adilson.

O Congresso é organizado pelo grupo de pesquisas em Ciberjornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e será realizado entre os dias 27 e 29 de setembro de 2017 em Campo Grande/MS. O evento é considerado um dos mais importantes na área do ciberjornalismo no Brasil e reúne grandes nomes da comunicação. O tema principal desse ano é “Ciberjornalismo entre o presente e o futuro do jornalismo: tecnologia móvel como desafio”.

