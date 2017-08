Sede do Crea-MS em Três Lagoas ganhará novos espaços

Três Lagoas, localizada na região do Bolsão, a 338 quilômetros da Capital, se consolidou como a segunda maior economia de Mato Grosso do Sul. Com posição geográfica estratégica, a cidade ganhou recentemente o título de Capital Mundial da Celulose em decorrência do crescimento do setor nos últimos anos.

A cidade é uma das 11 que contam com sede do Conselho no interior do Estado. Inaugurada em 19 de maio de 2000, a inspetoria de Três Lagoas foi edificada em terreno doado pela prefeitura municipal da cidade e abriga também a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Três Lagoas (AEATL).

Neste mês de julho tiveram início as obras de reforma e ampliação da sede. Com investimento de R$ 131 mil reais advindos do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea, a edificação ganhará 35,65 m2 e passará a ter 213,69 m2.

O prédio receberá nova pintura, melhoria na fachada, adaptações em acessibilidade na calçada, banheiros feminino e masculino, dispensa e nova sala de reuniões.

O presidente do Crea-MS, Dirson Freitag, acredita que a atual estrutura da inspetoria já não atendia às demandas trazidas pelo crescimento no município pelo aumento do número de profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua na região. “Constatamos a necessidade de espaço para abrigar cursos, treinamentos e eventos ligados às entidades e ao Sistema na região, demanda recorrente dos profissionais da cidade”, afirmou.

As obras estão sendo executadas pela WLH Construções, de Três Lagoas, que foi a vencedora da Tomada de Preços 001/2017 realizada Crea-MS, e têm previsão de conclusão para dezembro de 2017.

