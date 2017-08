Pedro Chaves visita 5 municípios do Sul e da fronteira com o Paraguai

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) visita nesta sexta-feira (04) e no sábado (05) cinco cidades da Região Sul Fronteira: Antonio João, Amambai, Eldorado, Japorã e Mundo Novo. Na agenda a prestação de contas do mandato e reuniões com prefeitos e vereadores para discutir novos projetos de investimento nos municípios.

A programação começa às 14h em Antonio João, onde haverá um encontro com a prefeita Márcia Marques, vereadores e secretários na sede da prefeitura. Depois, o senador segue para Amambai, onde se reúne com o prefeito Dr. Bandeira e participa do encerramento do Fetran. No sábado, Pedro Chaves chega em Eldorado às 8h para uma reunião com o prefeito Leo e parlamentares no Paço Municipal. De Lá, segue para Japorã, onde será recebido pelo prefeito Bispo e vereadores. Depois, vai a Mundo Novo se encontra com o prefeito Waldomiro e parlamentares na Câmara. O retorno a Campo Grande está previsto para o final da tarde.

“Meu mandato é municipalista. Por isso, é fundamental visitar os municípios, conversar com as lideranças e ouvir a população, para que possamos elaborar projetos de investimento pelos quais lutarei em Brasília”, explica o senador.

Assessoria do Parlamentar