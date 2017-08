Investigações contra Temer precisam continuar   

O destaque desta primeira semana de agosto na Câmara será o prosseguimento das investigações por corrupção passiva que Michel Temer cometeu no caso da JBS. O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) votará favor da denúncia pois as evidências são claras e os crimes, diversos. Apesar do balcão de negócios estar funcionando com recursos abundantes, ao contrário do que acontece em todas as outras áreas do governo que sofrem com a crise política e econômica, muitos parlamentares já estão entendendo que a democracia e as leis brasileiras precisam ser respeitadas.

Para Dagoberto, a manutenção da quadrilha que está no poder está destruindo os direitos sociais e a frágil economia. “São dezenas de citações de Temer nas delações. O seu braço direito foi pego correndo com uma mala de propina e depois confessou o crime ao entregar uma parte do dinheiro. Isso é um absurdo. O Brasil está passando pela pior crise de todos os tempos e este governo não tem as respostas. Os parlamentares que estão em sintonia com a população têm o dever moral e constitucional de autorizarem o andamento das investigações. Quem não deve, não teme”, afirmou Dagoberto.

De acordo com recente pesquisa do Ibope, oito em cada dez eleitores querem a abertura de processo contra Temer. O levantamento destaca também que para 73% dos eleitores o deputado que votar contra o prosseguimento das investigações não deve ser reeleito. Já outra pesquisa, agora do Instituto Paraná, indica que 64,2% dos eleitores brasileiros defendem que o melhor para o Brasil neste momento seria o afastamento de Temer seguido de eleições diretas.

O deputado Dagoberto, o PDT e outros partidos fazem parte da Frente Ampla que propõe eleições diretas ainda neste ano. “Um parlamento onde uma considerável parte dos parlamentares está sendo investigada não tem condições para eleger o próximo mandatário do país. Todo poder emana do povo e neste momento precisamos consolidar esse tão importante preceito constitucional”, declarou Dagoberto.

Caro comunicador, acione a assessoria e agende uma entrevista ao vivo com o deputado para ser feita ao longo da quarta-feira.

Gabinete Parlamentar

(61) 3215- 8423

Assessores

Amanda Vilas Boas (61) 98560-9303

Iuri Holsback (61) 98141-0234

Marcelo Villalba (67) 99255-1943