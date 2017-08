Protocolos Clínicos garantem mais segurança ao paciente

Para garantir a segurança de nossos pacientes contamos com mais de 19 protocolos clínicos em todo Hospital e só no Pronto Socorro possuímos mais de 70 rotinas técnicas, isso para garantir mais segurança e a assertividade no atendimento de nossos pacientes.

Para explicarmos melhor, os protocolos clínicos são instrumentos desenvolvidos para auxiliar os profissionais da área de saúde na toma de decisões, sejam elas simples ou complexas, que exijam paradigmas clínicos e subsídios teóricos realmente confiáveis para que possam ser aplicados pelos médicos na assistência de seus pacientes.

Estes protocolos são ferramentas elaboradas por meio de um amplo estudo sistemático das evidências científicas de determinada conduta, envolvendo pesquisadores, professores e demais especialistas, a fim de trazer resultados consensuais em relação a discussões de trabalhos clínicos que possam ser usados para melhorar os processos internos de um hospital, dando maior rapidez, confiabilidade e segurança à assistência.

Adriano Vialle