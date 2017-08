Saúde de Três Lagoas celebra Dia Nacional da Vigilância Sanitária

Comemoração, com ações específicas voltadas à população, será na Praça Senador Ramez Tebet, no sábado (5)

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Vigilância e Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde, estará promovendo ações de conscientização sobre a importância da Vigilância Sanitária no dia a dia da população, no sábado (5), na Praça Senador Ramez Tebet, no Centro, das 7h às 11h.

“O evento, com a presença de servidores da nossa equipe, tem o objetivo de marcar a data em que se comemora o Dia Nacional da Vigilância Sanitária”, antecipou o diretor de Vigilância e Saneamento, Francisco Joaquim da Silva.

Como em outras ocasiões, “será montada uma barraca de atendimento à população e distribuição de panfletos que explicam o trabalho da Vigilância Sanitária e sua importância para a saúde da população”, explicou o coordenador desse setor, médico veterinário Christovam Bazan.

“São ações que devem prevenir e proteger a saúde da população e capazes de eliminar, diminuir ou intervir nos problemas sanitários relacionados ao meio ambiente, produção e circulação de bens e prestação de serviços”, resumiu Christovam Bazan.