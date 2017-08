Filho flagra estupro da própria mãe, reage e quebra o braço do suspeito

Homem foi preso em flagrante após abusar sexualmente de idosa © Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por estuprar uma idosa, de 65, com distúrbios mentais, em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. O filho da vítima flagrou o abuso e lutou com o agressor, que foi preso por uma equipe da Polícia Militar.