Mina de diamantes alaga e deixa 17 desaparecidos na Sibéria

IstoÉ Online com Ansa

MOSCOU, 4 AGO (ANSA) – Uma mina de diamantes alagou nesta sexta-feira (4) na Sibéria e soterrou 150 mineiros. De acordo com as autoridades russas, as operações de resgate estão em andamento, mas 17 pessoas ainda permanecem desaparecidas.

“Houve contato com todos os mineradores, exceto 17 pessoas”, informou o Ministério da Emergência da Rússia. Ao todo, 133 trabalhadores foram evacuados. A mina atingida é a de Mir, propriedade da empresa russa Alrosa.

Esse é o segundo acidente em apenas uma semana no local. No dia 29 de julho, uma rocha caiu e matou uma pessoa. (ANSA)