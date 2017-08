Semana da amamentação: A importância deste ato de amor e saúde

A NUK desenvolveu juntamente com experts em amamentação produtos que auxiliam os pais neste momento de afeto e aproximação

Entre os dias 01 e 07 de agosto, acontece a semana de amamentação. O leite materno pode fazer grande diferença na vida das crianças, uma vez que, seus inúmeros benefícios já são comprovados para o crescimento saudável dos pequenos. Além de nutrir fisicamente, ainda ajuda no desenvolvimento emocional e intelectual.

Este momento de amamentação pode acalmar o bebê. O contato direto com a mãe lembra o momento que ele estava no útero, fazendo se sentir protegido e aconchegado. A cólica também pode diminuir, pois o leite tem um efeito relaxante nos pequenos, sem contar com aquele momento gostoso de carinho que, tanto para o bebê quanto para a mamãe, são sem dúvida indescritíveis. O bebê recebe proteção contra infecções respiratórias e diarreia, diminui o risco de alergias, colesterol alto, diabetes e obesidade, enquanto nas mamães diminuem as chances de desenvolvimento de anemia, osteoporose, câncer de mama e de ovário, diabetes e infarto cardíaco.

O leite materno contém todos os nutrientes e vitaminas que o corpo precisa nos primeiros meses para crescer e construir um sistema imunológico saudável. Porém, algumas mamães tem dificuldades na hora de amamentar. Um dos problemas mais frequentes são as dores no bico do peito durante a mamada. Outro fator que deixa as mamães muito tristes é a volta ao trabalho, sendo assim não conseguem sempre estar perto do bebê na hora da fominha. E foi pensando nisso, que a NUK (www.nuk.com.br) criou produtos que possibilitam que as crianças recebam o melhor do leite, mesmo quando as mamães não conseguem amamentar.

Bomba Manual NUK Jolie

O produto proporciona conforto durante o processo de extração. A almofada de silicone promove uma sensação agradável e massagem adicional enquanto estimula o fluxo de leite, além disso, simula o processo de sucção natural do bebê.

Concha de amamentação

A Concha de Amamentação NUK foi desenvolvida com formato ergonômico e interior em silicone para promover efeito massageador, além de facilitar o aleitamento materno.

Saco para leite materno

O produto é recomendado para armazenar de forma prática e higiênica o líquido, que pode ser arrefecido, congelado ou descongelado, sem alterar os nutrientes do leite. Sendo assim, as mães podem sair sem preocupação, deixando o leite materno para o bebê.

Ficha técnica dos produtos

Bomba Manual Nuk Jolie

Tecnologia e design inovadores proporcionam conforto e eficiência durante o processo de extração.

Almofada de silicone supermacia e texturizada. Promove sensação agradável e massagem adicional enquanto estimula o fluxo de leite.

Alavanca ergonômica permite fácil utilização e ação suave.

Pode ser manuseada com apenas uma das mãos.

Força e ritmo de sucção ajustáveis. Simula o processo de sucção natural do bebê.

O suporte com design ergonômico e com almofada de silicone adapta-se

perfeitamente ao seio.

Possui poucas peças para montar. Permite fácil limpeza e esterilização.

Qualidade e tecnologia alemã. As peças individuais podem ser lavadas na máquina de lavar louças.

Compatível com todos os frascos e bicos NUK First Choice;

Contém 1 recipiente para leite 150ml, 1 suporte que permite maior estabilidade e 1 tampa.

Valor sugerido: R$199,90

Concha de amamentação

Desenvolvida com formato ergonômico e interior em silicone, promovendo efeito massageador e facilitando o aleitamento materno. Contém:

2 Conchas sem ventilação:

Auxilia na formação do mamilo facilitando o início da amamentação;

Formato anatômico;

Indicado para mães com alto fluxo de leite, coleta o máximo possível do leite materno, evitando vazamento. Este leite deve ser descartado devido não estar armazenado na temperatura ideal de conservação.

2 Conchas com furos de ventilação:

Indicado para proteger mamilos com fissuras ou doloridos;

Formato anatômico.

2 Suportes internos em silicone supermacio ideal para promover maior conforto.

Valor sugerido: R$71,90

Saco para Leite Materno

Saco para Leite Materno, ideal para armazenar o líquido de forma prática e higiênica.

O Saco permite que o leite seja arrefecido, congelado ou descongelado.

O acessório é feito com material resistente, possui um sistema de vedação duplo e espaço para escrever data e horário em que o leite foi armazenado.

Esterilizado, ele deve ser utilizado uma única vez e descartado logo em seguida.

Produto disponível com embalagem de 25 unidades.

Valor sugerido com duas unidades: R$44,90

