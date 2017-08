Samsung anuncia patrocínio ao técnico Tite

Tite será a estrela de campanhas da marca até 2018

São Paulo, 03 de agosto de 2017 – A Samsung anuncia Adenor Bachi, o Tite, como seu mais novo patrocinado no Brasil. O treinador será a nova estrela das campanhas de marketing da empresa, em todas as categorias de produtos até 2018.

Reconhecido por ser o maior vencedor dos últimos anos no futebol nacional, Tite é considerado pela opinião pública como um dos responsáveis por resgatar o orgulho e a confiança do torcedor pelo esporte.

“Procuramos alguém que refletisse o espírito inovador da Samsung e a paixão pelo que fazemos. Tite é um vencedor que não se acomoda na liderança e isso reflete nossa postura como empresa, de sempre ir além. Essa parceria tem tudo para ser um grande sucesso”, afirma Andréa Mello, Diretora de Marketing Corporativo e de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Veja a mensagem de Tite clicando aqui.

“Estou muito feliz com o anúncio dessa parceria. É um prazer fazer parte do time Samsung. Minha expectativa é que possamos escrever uma história de vitórias juntos”, afirma o técnico Tite.

O acordo firmado por um ano dará a Samsung a oportunidade de desenvolver uma série de ações de marketing e ativação da marca até 2018. Ainda em fase de desenvolvimento, as campanhas irão privilegiar o emocional dos consumidores brasileiros.

“A Samsung é mais do que seus produtos inovadores. Nosso compromisso com o consumidor engloba o desenvolvimento de serviços e benefícios exclusivos que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse anúncio reforça a conexão que estabelecemos com o público brasileiro que é o foco de todas as nossas decisões”, conclui Andréa Mello.

