Teatro de fantoches anima a criançada neste sábado em Botafogo

A atividade será no Casa & Gourmet Shopping, com o grupo Fuxico

A programação infantil do Casa & Gourmet Shopping traz a cada sábado uma atividade diferente para a criançada. Neste 05/08, a partir das 15h, será a vez do teatro de fantoches mais animação com o grupo Fuxico. Para crianças de 2 a 12 anos, será um espetáculo realizado a partir da adaptação de clássicos infantis com bonecos confeccionados artesanalmente e canções tocadas ao vivo.

Já a animação prevê diversas brincadeiras tradicionais, como: morto-vivo, meus pintinhos venham cá, pula corda, cabo de aço, queimado, caça ao tesouro, contação de histórias, oficina de musicalização, maquiagens temáticas e oficinas de arte (pintura, colagem e massinha de farinha).

Até o final do ano, ainda estão previstas outras atividades infantis, como: oficina de gastronomia (como: plantação de temperos, pizza etc.), brinquedotecas, aulas de design, entre outras.

Serviço:

Evento: Teatro fantoches + animações com banda Fuxico

Local: Casa & Gourmet Shopping

Endereço: Rua General Severiano, 97, Botafogo

Data: 05/08

Horário: Das 15h às 18h

Faixa etária: 2 a 12 anos

Programação infantil Casa & Gourmet até dezembro

Agosto 05/08 – Teatro fantoches + animações com banda Fuxico

12/08 – Oficina de plantação de temperos

19/08 – Histórias com Panos para Manga

26/08 – Banda Fuxico com 2 músicos e 3 animadores

Setembro 02/09 – Brinquedoteca com Anifestas

16/09 – Brinquedoteca com Anifestas

23/09 – Aula de design para crianças

30/09 – Aula de design para crianças

Outubro 07/10 – Especial mês das crianças com Violúdico

14/10 – Aula de plantação de temperos

21/10 – Mês das crianças com Anifestas

28/10 – Mês das crianças com Beart Cultural

Novembro 04/11 – Oficina de cupcakes com Baby in rio

11/11 – Brincando com Beart Cultural

18/11 – Oficina de Pizza com Divirta-se Brinquedos

25/11 – Brinquedoteca com Anifestas

Dezembro 02/12 Aulinha de culinária com Ateliê das Ideias

09/12 Natal para bebês com Violúdico

16/12 Mini confeitaria natalina com Divirta-se Brinquedos

